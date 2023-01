Depuis le Covid, les visites en maternité sont restreintes et c’est bon pour les bébés !

Il y a au moins un avantage à l’épidémie de Covid. Avec la crise sanitaire, les visites en maternité sont souvent interdites. Ça frustre l’entourage, mais ça détend les nouveaux parents et leurs bébés.

Refuser les visites à la maternité, effet de mode ou réflexe de survie ? Alors que de plus en plus de parents refusent que leurs proches envahissent leur chambre de maternité, certains n’ont pas le choix. Le Covid a laissé des traces et plusieurs grands hôpitaux un peu partout en France refusent encore les visiteurs. Frustrant au premier abord, ce protocole serait pourtant garant de sérénité pour les nouveaux parents.

Quand le protocole sanitaire restreint les visites en maternité

Trois ans après l’apparition du Covid, le virus fait désormais partie de nos vies. Si nous avons presque appris à vivre avec, les protocoles sanitaires n’ont pas tous disparu. Un article paru sur France Info la semaine dernière nous apprend que plusieurs maternités de grandes villes ont maintenu des règles drastiques en matière d’accueil des visiteurs. Chaque établissement est chargé d’ériger ses propres règles et certains autorisent seulement la présence du coparent, d’autres accueillent aussi les membres de la fratrie ou imposent un nombre limite ou un temps de visite restreint.

Cette règle rigide au premier abord présente finalement des avantages pour les nouveaux parents. En l’absence de visites, les mères peuvent se dédier exclusivement à leur enfant. Ce dernier profite largement de ce climat paisible.

Avant, on avait souvent des pleurs jusqu’à 4 h ou 5 h du matin non-stop avec beaucoup de bébés très excités, très énervés. Depuis qu’il n’y a plus de visites et que les bébés ne passent plus de bras en bras, qu’ils ne sont vraiment qu’avec leurs parents, c’est beaucoup plus calme, les nuits, pour les mamans, avec des bébés plus apaisés. Célia Bélanger, Sage femme à la maternité de Mont-Saint-Aignan, France Info, 13 janvier 2023

Avec la crise sanitaire, les séjours en maternité sont plus courts, mais plus efficaces. Entièrement consacrés à la découverte de l’enfant, et non plus à l’accueil de l’entourage, ils permettent aux parents d’apprivoiser leur nourrisson au calme, avant de rentrer chez eux plus sereinement.

Si ces protocoles sont temporaires, leurs conséquences positives sur le bien-être des familles peuvent encourager les maternités à appliquer un règlement plus strict en matière de visites. Les parents pourraient ainsi profiter du meilleur de deux mondes, entre célébration et tranquillité.

À lire aussi : Dans les maternités, la lente évolution de la place du coparent

Crédit photo image de une : Getty Images

Aidez-nous à construire l’avenir de Madmoizelle en répondant à cette enquête !