Découvrez le JT Mode, l’émission Twitch d’actu qui va au-delà des étiquettes

Ce mardi 14 juin 2022, de 18h à 20h, sur la chaîne Twitch de Madmoizelle, la streameuse ItsSarou et le journaliste mode Anthony Vincent vous présentent une nouvelle émission mensuelle : le Journal Twitch de la Mode. Au programme : actus de l’industrie, interviews de jeunes créatrices, et débats.

Les personnes qui ont vu le film Le Diable s’habille en Prada se souviennent peut-être de la tirade de Miranda Priestley (jouée par Meryl Streep) assénée à Andrea Sachs (interprétée par Anne Hathaway) face à deux ceintures qu’elle juge identique à cause de leur même couleur céruléenne :

« Ce bleu représente des millions de dollars, et un nombre incalculable d’emplois. Donc c’est comique que vous pensiez avoir fait un choix pas du tout influencé par l’industrie de la mode alors qu’en réalité vous portez un pull sélectionné pour vous par les personnes qui se trouvent dans cette rédaction. »

Le Journal Twitch de la Mode, la nouvelle émission mensuelle pour en découdre

Cette vision très verticale de la mode est-elle toujours aussi pertinente aujourd’hui ? Alors que l’industrie de la mode mondialisée va toujours plus vite, multipliant les tendances toujours plus éphémères, et que les rédactions n’ont plus du tout le monopole pour dicter ce qui est en vogue ou non ? À l’ère des réseaux sociaux qui contribuent à horizontaliser les débats, les notions de bons et de mauvais goûts se reconfigurent et rebattent les cartes du secteur. Mais à quel point, et dans quelles conditions ?

Pour tenter d’y répondre, de façon décontractée, accessible et inclusive, on vous propose une nouvelle émission mensuelle : le JT Mode.

Chaque mois, la streameuse du crew Madmoizelle ItsSarou et moi-même, on recevra en plateau deux personnes pour les interviewer, discuter de l’actualité de la mode et débattre d’un sujet qui agite l’empire de l’éphémère.

Océane Nelien et Alice Pfeiffer, invitées du JT Mode du 14 juin

Pour en découdre avec nous lors de la première émission, ce mardi 14 juin 2022 de 18 heures à 20 heures, on reçoit la jeune créatrice de mode Océane Nelien et l’intellectuelle Alice Pfeiffer.

Alice Pfeiffer et Océane Nelien sont les invitées du JT Mode du 14 juin 2022, sur la chaîne Twitch de Madmoizelle. © Léon Prost pour Flammarion / Océane Nelien.

La première, Océane Nelien, avait fait parler d’elle notamment en organisant un défilé de mode pirate en septembre 2020 au Louvre, qui avait refusé de la laisser rentrer au musée quelques mois plus tôt en jugeant sa tenue inapproprié.

La deuxième, Alice Pfeiffer, a taillé sa plume de journaliste mode auprès du Guardian, de Vogue, du Monde, ou encore des Inrocks, et a écrit les essais Je ne suis pas Parisienne, éloge de toutes les Françaises (éditions Stock), ainsi que Le goût du moche (éditions Flammarion).

Pour rejoindre le live… Rejoignez le JT Mode, mardi 14 juin, de 18h à 20h, sur la chaîne Twitch de Madmoizelle !

