Découvre J’y crois encore, la magnifique histoire d’amour avec KJ Apa et Britt Robertson

Aujourd’hui, jour de St Valentin, est sortie la bande-annoncé de J’y crois encore, le drame romantique qui va faire fondre ton cœur et te faire pleurer toutes les larmes de ton corps.

J’y crois encore, ça parle de quoi ?

« Un amour peut changer une vie, une vie peut changer le monde ! »

Inspiré d’une histoire vraie, ce drame biopic et musical relate l’histoire la vie du chanteur Jeremy Camp (KJ Apa) et de son amour Melissa Lynn Henning-Camp (Britt Robertson). Fous amoureux l’un de l’autre, le couple apprend que Mélissa est atteinte d’une maladie incurable. Malgré l’incompréhension de leurs proches, ils décident de se marier et de lutter ensemble pour affronter cette terrible épreuve.

Sortez les mouchoirs…

Si l’histoire de la vie de cette star du rock, Jeremy Camp, m’est totalement inconnue, le synopsis ne m’en émeut pas moins.

Je suis très sensible aux histoires d’amour autour de la maladie et je pense que celle-ci ne va pas déroger à la règle et me faire pleurer comme une gosse.

J’y crois encore sortira le 6 mai 2020 au cinéma.

Et toi, tu as hâte ?

