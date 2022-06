Dans l’appart de… Annabelle : « je ne suis pas peu fière de ma collection de bols bretons »

Entre gros chat poilu, objets chinés dans chaque centimètre carré et déco très personnalisée.

Pour celles qui connaissent Madmoizelle depuis un moment, vous souvenez-vous de notre rubrique « Dans l’appart de… » ? Arrêtée en 2017, elle reprend du service dès maintenant.

Pour ce cinquième épisode, on va visiter l’appartement d’Annabelle, qui nous en met plein les mirettes.

Dans l’appart de… Annabelle

Quel est votre prénom et votre âge ?

Je m’appelle Annabelle et j’ai 30 ans.

Que faites-vous dans la vie ?

Alors c’est très spécifique : je suis chargée de privatisation des espaces muséaux, c’est-à-dire que je gère la mise à disposition de salles dans des musées et des monuments historiques, au niveau logistique et administratif, et en respectant les œuvres présentes sur place, les contraintes du bâtiment, etc. pour faire court, on va dire agent du patrimoine.

Quel est le pédigrée de votre appartement ? (localisation, combien de mètres carrés, loyer mensuel ou prix d’achat)

Il fait 64 m² et le loyer mensuel est de 519 € (ce qui est plutôt raisonnable). Il est situé dans la vieille ville de Nancy, mon quartier de cœur (et le meilleur) (pas de débat possible).

Vivez-vous seule ?

Je vis avec (chez ?) mon chat, le seul, l’unique, Boris Von der Fluffy (Bobo, Bob ou Fat Bobby pour les intimes).

Si vous deviez donner un mot ou une phrase pour décrire votre logement, ça serait quoi ?

« Atypique » (vraiment le mot passe-partout, quoi). On m’a déjà dit « c’est tout à fait toi » (ce qui veut tout et rien dire, mais je le prends bien parce que je l’aime).

Si vous deviez faire passer un entretien d’embauche à votre appart, quels seraient ses points positifs et négatifs ?

Points positifs : sa localisation (meilleur quartier, toujours pas de débat possible) près des bars et restaurants, au cœur de l’histoire de la ville, proche du boulot, du parc de la Pépinière et de la Place Stanislas… et de ma famille ! Il est ancien comme j’aime, avec son parquet qui craque. J’aime le fait qu’il soit grand et qu’il soit plein de rangements cachés (pour cacher la misère de type valises, outils, etc).

Points négatifs : ce ne sont pas des points si négatifs selon moi, mais il est un chouïa bas de plafond et c’est un troisième étage (néanmoins, ça fait des cuisses en béton). Plus embêtant : il n’y a pas de branchement pour la machine à laver et il n’est pas lumineux (ou clarteux, comme on dit ici) de ouf. La cuisine n’était pas meublée/équipée, donc ça manque de rangements en hauteur.

Est-ce que vous pouvez nous présenter un (ou plusieurs) objet(s) qu’on ne peut trouver que chez vous ? Un objet chiné, fabriqué, hérité…

Alors… Absolument TOUT a été chiné/fabriqué/hérité/récupéré… mon credo dans la vie c’est seconde (voire troisième ou quatrième…) main, donc ça irait plus vite de présenter quelque chose de neuf. Mais pour l’exemple : j’ai récupéré une peinture inachevée d’un pélican derrière l’armoire de ma chambre quand j’étais en Erasmus à Budapest, il y a six ans. Depuis, il ne me quitte plus.

Est-ce que vous avez une idée déco, pas trop chère ou carrément DIY dont vous êtes trop fière et que vous voulez partager ?

Moquez-vous, mais je ne suis pas peu fière de ma collection de bols bretons aux prénoms désuets, tous chinés, bien évidemment.

Sinon mes éternelles ribambelles de Polaroïds avec ficelle et pinces à linge (simple et efficace pour habiller tout un pan de mur).

Est-ce que vous avez eu un gros craquage de portefeuille pour quelque chose dans votre logement ?

Non, déjà parce que j’ai tout récupéré ou chiné à petit prix, et aussi parce que je suis beaucoup trop radine pour ça ! J’ai acheté mon frigo 40€ sur Leboncoin et ça doit être ce qui m’a coûté le plus cher ici. Sinon, ma parure de lit Lucas du Tertre, hors de prix, repérée sur Instagram (#influencée) mais c’est un cadeau de ma grande sœur pour mon emménagement.

Quelles sont vos petites manies en matière de déco ?

J’ai peur du vide donc j’ai tendance à mettre des cadres, photos, affiches partout (mais je me soigne). Grosse fan de dinosaures aussi donc ils font partie intégrante de la déco par petites touches…

Quel est l’endroit où vous vous sentez le mieux chez vous ?

Mon lit, sous la couette avec le chat en bandoulière et un bon bouquin (30 ans, ressenti 70). Et aussi dans le salon, pour un petit apéro entre potes.

Quelle est la musique qui tourne le plus souvent en boucle chez vous ?

Ça dépend de mon humeur, du temps qu’il fait, si je fais le ménage, la cuisine ou si je glande, etc.

En ce moment, je suis à fond dans la très bonne et très éclectique BO de la série High Fidelity.

Est-ce que vous avez des projets travaux ou déco ?

Rien de très funky : refaire les joints de la baignoire et repeindre mes chaises de cuisine. J’aimerais bien me bricoler un plan de travail dans la cuisine aussi, il paraît que c’est pratique ces choses-là.

Pendant combien de temps vous voyez-vous habiter votre logement ?

Comme c’est mon quatorzième appartement en huit ans (!), j’espère longtemps cette fois !

Merci à Annabelle pour cette superbe visite !

