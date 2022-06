Dans l’appart de… Audrey : « J’ai la phobie des pièces surchargées de bibelots »

Toit cathédrale, maison de ville et chats beaucoup trop beaux : on file chez Audrey, dans l’Essonne !

Pour celles qui connaissent Madmoizelle depuis un moment, vous souvenez-vous de notre rubrique « Dans l’appart de… » ? Arrêtée en 2017, elle reprend du service dès maintenant.

Pour ce quatrième épisode, on va visiter la maison d’Audrey, qui a un charme atypique complètement génial.

Dans l’appart de… Audrey

Quel est votre prénom et votre âge ?

Je m’appelle Audrey et j’ai 26 ans !

Que faites-vous dans la vie ?

Je suis designeuse graphique chez Madmoizelle.

Quel est le pédigrée de votre appartement ? (localisation, combien de mètres carrés, loyer mensuel ou prix d’achat)

Je vis dans une maison de ville dans l’Essonne (91), à 45 km de Paris. Elle fait 104 m² et le loyer est de 1100 euros (sans les charges). Il y a deux chambres, un dressing, deux salles de bain avec WC, un salon avec cuisine ouverte et une buanderie.

Vivez-vous seule ?

Non, je vis avec Hugo qui partage ma vie depuis bientôt 10 ans (déjà) et nous avons deux petits chats.

Si vous deviez donner un mot ou une phrase pour décrire votre logement, ça serait quoi ?

Un cocon atypique. Cocon parce que c’est notre nid, je m’y sens parfaitement bien. Et atypique parce que l’organisation de la maison est assez originale : notre chambre (avec la salle de bain et le dressing) et la buanderie sont au rez-de-chaussée.

La cuisine, le salon et la seconde salle de bain sont au premier étage et l’autre chambre se trouve au deuxième étage. La maison ressemble plutôt à un triplex / loft, il n’y a pas d’extérieur.

Si vous deviez faire passer un entretien d’embauche à votre appart, quels seraient ses points positifs et négatifs ?

Points positifs :

• Cette maison a énormément de charme, c’est une ancienne ferme rénovée et divisée en deux maisons. L’extérieur est en pierre et à l’intérieur quelques poutres ont été conservées.

• La superficie : nous vivions dans un appartement de 40m2 l’année dernière, nos chats ne sortent pas donc ils sont très contents de tout cet espace (et nous aussi !)

• La luminosité : il y a de grandes fenêtres dans le salon et une verrière au deuxième étage.

• Il y a BEAUCOUP de rangements. Des placards partout, dans toutes les pièces, et un grand dressing dans la chambre.

Points négatifs :

• Les factures d’électricité. Chauffer une grande maison en hiver coûte cher, on essaye donc de faire très attention.

• Si je devais donner un autre point négatif, je dirais l’absence d’un extérieur. Si la maison avait un mini jardin ou juste un petit balcon, ce serait parfait (mais on ne peut pas tout avoir !)

Est-ce que vous pouvez nous présenter un (ou plusieurs) objet(s) qu’on ne peut trouver que chez vous ? Un objet chiné, fabriqué, hérité…

Cette suspension style bohème et ces dessous de verre ont été fabriqués par une amie. On trouve rarement de jolis dessous de verre donc je suis très contente de les avoir sur ma table basse en verre.

Est-ce que vous avez une idée déco, pas trop chère ou carrément DIY dont vous êtes trop fière et que vous voulez partager ?

Une idée déco : Dans notre salle de bain, les toilettes sont séparées du lavabo par des cordes. Je trouve que c’est une idée originale pour créer une mini séparation et habiller une pièce.

Un DIY : On a créé pour nos chats des maisons en carton qu’ils adorent ! On avait acheté plusieurs paniers, coussins et autres qu’ils n’ont JAMAIS utilisés, du coup on a customisé deux grands cartons pour en faire une maison et un château. Il faut de la place mais ça leur fait plaisir, c’est simple et c’est gratuit !

Est-ce que vous avez eu un gros craquage de portefeuille pour quelque chose dans votre logement ?

Pour le moment, je n’ai pas fait de grosses dépenses, car en emménageant dans cette maison, j’ai gardé tous les meubles et la décoration de mon premier appartement. À l’époque, j’étais étudiante donc j’avais fait au moins cher. Mais je vais bientôt craquer mon portefeuille pour un nouveau canapé car mes chats ont personnalisé l’actuel et il commence à « s’émietter »…

Quelles sont vos petites manies en matière de déco ?

L’une de mes manies est de vouloir épurer au maximum les pièces. J’ai la phobie des pièces surchargées de bibelots qui prennent la poussière. J’aime le minimalisme, les couleurs/matières naturelles, les pièces bien rangées et organisées.

Quel est l’endroit où vous vous sentez le mieux chez vous ?

Je dirais la chambre. Elle est au rez-de-chaussé, il n’y a pas autant de lumière que dans le salon car la fenêtre est toute petite mais cela donne à cette pièce un côté plus intime et reposant. Il fait également plus frais quand dans les autres pièces de la maison et c’est très appréciable en été.

Quelle est la musique qui tourne le plus souvent en boucle chez vous ?

Je n’écoute pas souvent de musique chez moi, car j’en écoute déjà beaucoup dans les transports en commun. Quand je suis chez moi, j’apprécie le calme et le silence. C’est aussi pour cette raison que je n’habite pas à Paris. En revanche, il m’arrive très souvent d’écouter des podcasts pendant que je fais le ménage.

Est-ce que vous avez des projets travaux ou déco ?

J’aimerais décorer davantage le salon, peut-être ajouter des plantes et des cadres. C’est un salon cathédrale (je crois que ça s’appelle comme ça), avec une grande hauteur sous plafond, donc il y a de quoi faire.

Pendant combien de temps vous voyez-vous habiter votre logement ?

Nous sommes installés depuis moins d’un an, nous nous y sentons très bien donc pour l’instant, nous n’envisageons pas de déménager. Notre rêve est de devenir propriétaires, mais le marché de l’immobilier est trop compliqué pour notre situation actuelle, donc nous resterons en location encore quelque temps.

Merci à Audrey pour cette visite !

« Dans l’appart de… » : comment participer ? Si vous avez aussi envie de participer, rien de bien compliqué : envoyez-moi un mail sur manon[@]madmoizelle.com avec en objet « Bienvenue chez moi ! » ou utilisez le formulaire ci-dessous et je vous enverrai le questionnaire et la marche à suivre. Nous acceptons les candidatures de toute la France et même du monde entier, tant que vous pouvez faire des photos des pièces que vous préférez chez vous, d’objets coup de cœur, de votre animal de compagnie… Pour cela, pas besoin de posséder un super appareil photo, votre téléphone peut aussi faire des merveilles, et nous pourrons toujours les éditer un peu pour les rendre encore plus jolies. Bon bien sûr, si vous êtes balèzes en photographie, ça marche aussi !

