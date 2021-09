Envie de tester l’excitation audio ? Le podcast érotique CtrlX vient vous faire vibrer les oreilles

Si vous êtes blasée par le porno classique et par les mises en scène parfois peu excitantes des films X mainstream, pourquoi ne pas opter pour l’érotisme audio ? Découvrez CtrlX, un podcast moite à souhait.

Publié le 15 février 2018

J’ai découvert le podcast CtrlX grâce à Maïa Mazaurette (big boss du cul dans l’histoire de ma vie, une des premières personnes qui m’a aidée à accepter ma sexualité quand j’ai commencé à la lire sur Madmoizelle et Sexactu). Et depuis, je ne peux plus m’en passer !

De la littérature érotique en audio

CtrlX est un podcast érotique qui met en son de la littérature érotique. Drôles, sensibles, impertinentes et diverses dans les pratiques et orientations sexuelles, les histoires contées sur CtrlX peuvent plaire à beaucoup de gens. Stéphanie Estournet, autrice et journaliste, m’explique pourquoi elle a décidé de créer ce podcast en juin 2017 :

« En matière de culture porn, comme pour tout, j’ai personnellement besoin de diversité, d’humour, de points de vue qui ne soient pas nécessairement les miens, etc. En dehors de quelques réalisateurs et réalisatrices (Erika Lust, Lucie Blush, etc.), le porno est aujourd’hui une enfilade d’images sans diversité ni création, pas du tout amusantes. La littérature érotique, a fortiori dans l’intimité de l’audio, c’est exactement l’inverse. »

Aujourd’hui, le collectif regroupe une dizaine de personnes (comédiens, créateurs son, journalistes, illustrateurs, etc.) La littérature est mêlée aux « sons moites » et aux « images torrides », réalisés pour accompagner ces histoires sensuelles… Un délice pour les oreilles !

Les épisodes mettent en scène des aventures toutes plus excitantes et inclusives les unes que les autres.

Une expérience érotique à tester

En moyenne, les épisodes du podcast durent entre 8 et 20 minutes et mettent en scène des aventures toutes plus excitantes et inclusives les unes que les autres.

Si l’idée d’un podcast érotique a piqué votre intérêt et vous a mis l’eau à la bouche mais que vous hésitez encore, découvrez l’épisode préféré de la créatrice de CtrlX, Stéphanie Estournet.

Vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast en ligne.

Alors, tentée par l’expérience podcast érotique ou vous passez votre chemin ?

