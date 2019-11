Explore le sexe et l’amour à travers le monde dans ce beau projet

Mise à jour du 25 novembre 2019

Cet été, je te racontais le projet de podcast et l’histoire de Victor et Marion, un couple parti aux quatre coins du monde pour interviewer des inconnues et inconnus sur leur rapport à l’amour, au couple et à la sexualité.

Tu trouveras la présentation globale du podcast et la genèse du projet à la fin de cette mise à jour.

Presque 4 mois après leur départ, j’ai fait le point avec Victor et Marion sur leur voyage et l’avancée du podcast !

Si tu suis les stories de leur page Instagram @sexile_podcast comme moi, tu observeras qu’ils ne se sont pas arrêtés depuis 4 mois.

Beaucoup de déplacements, beaucoup de rencontres, et beaucoup d’interviews !

Au moment où ils m’écrivent, Victor et Marion sont à Saint-Louis au Sénégal, et ils ont déjà parcouru l’Inde du Nord au Sud, le Vietnam, le Cambodge, le Japon et la Mongolie.

Tous les endroits qu’on visite sont magnifiques et tous très différents mais notre voyage se base surtout sur les rencontres qui sont toutes plus folles les unes que les autres ! »

On a un gros rythme où on alterne travail et loisirs mais globalement tout se passe à merveille.

« On va super bien, c’est vrai qu’on n’a pas énormément de temps pour se poser et se reposer et qu’on enchaîne pas mal.

En plus des interviews témoignages de locaux dans chacun des pays qu’ils traversent, Victor et Marion font aussi appel à des experts et expertes de la sexualité ou des relations amoureuses pour prendre de la hauteur.

Par curiosité, j’ai demandé à Victor et Marion de me raconter la rencontre qui les a le plus marqués, pour avoir un petit avant goût des épisodes à venir…

Voici ce que Victor a répondu :

« Pour des raisons de planning, parfois on se sépare pour des interviews. Ce fut le cas pour madame Poon, une khmer de 80 ans parlant français.

Je me rends en banlieue de Phnom Penh au Cambodge en tuktuk. C’est une amie franco-khmer qui m’a mis en contact avec elle.

Après 1h de route et de nombreux appels plus tard, j’arrive à destination. Elle m’attend devant chez elle en parlant avec une de ses amies.

Elle habite dans une maison donnant sur une grande route à la sortie de la ville. C’est très bruyant.

La maison a des airs d’une boutique ouverte sur la rue. Il n’y a pas de porte, seulement une grille qu’elle laisse entre-ouverte.

On s’installe sur des chaises dans son petit salon, il y a une petite table basse et une armoire qui sépare le salon d’un petit coin cuisine. Elle me dit qu’elle est contente de parler français, car ça fait longtemps.

On boit un verre d’eau et on s’installe derrière le coin cuisine sur son lit à l’abri du bruit de la rue. Elle est souriante et chaleureuse.

Elle est née a Phnom Penh, quand elle était jeune, sa mère a insisté auprès de son père pour qu’elle fasse des études et qu’elle apprenne le français.

C’était la première fille de tout le quartier à faire des études et même la seule à pouvoir lire.

Venant d’une famille, et surtout d’une mère, très ouverte d’esprit, on ne lui a pas « imposé » son mari, elle l’a rencontré sur les bancs de l’université.

Pendant de longues minutes elle me raconte la vie confortable qu’elle menait avec son mari et ses enfants avant la guerre. Elle travaillait, son mari aussi, et éduquait ses enfants dans une belle maison.

Quand je lui demande où est son mari, elle marque un temps d’arrêt et me répond que Pol Pot lui a pris en 1979 et qu’elle l’attend.

Cette guerre a chamboulé son existence, les khmer rouges s’en prenant aux gens lettrés et cultivés, elle a dû cacher le fait qu’elle sache lire et parler français.

Elle me précise qu’un jour son mari lui a dit qu’il valait mieux que lui se sacrifie et qu’elle reste en vie avec leurs enfants.

Après ça, elle a ouvert une petite boutique devant sa maison et a tout donné pour ses enfants et leur futur.

On a discuté pendant plus d’une heure et la tendresse de cette femme m’a profondément marqué. »