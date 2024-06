Voici La ville d’Europe où les habitants se sentent le plus en sécurité en marchant seuls la nuit

Cette magnifique ville de Scandinavie est officiellement la métropole la plus sûre du continent, où 87 % des habitants se sentent en sécurité en lorsqu’ils marchent seuls la nuit.

Une vaste étude menée par la Commission européenne a identifié les villes où il fait le plus bon vivre en Europe et, à l’inverse, celles qui sont les moins appréciées, selon les habitants. Zurich a été élue la ville la plus agréable d’Europe. Mais l’enquête a aussi classé les lieux où les habitants se sentent le plus en sécurité pour marcher seuls la nuit.

Et c’est Copenhague qui se révèle être la métropole la plus sûre, suivie de Oviedo, ville du nord-ouest en Espagne. Dans le détail : Copenhague au Danemark (87 %), Oviedo en Espagne (87 %), Białystok en Pologne (86 %), Groningue au Pays Bas (86%), Zürich en Suisse (86%), Aalborg au Danemark (85%), Braga au Portugal (84%) et Luxembourg (83%).

Marseille tout en bas du classement

Décidément, le Danemark est clairement un pays paisible, il est également un des plus avancés en matière d’égalité femme-homme. On peut aussi observer que les habitants se sentent plus en sécurité dans les petites villes. Une ville française apparaît dans ce classement, mais malheureusement dans les villes les moins safe.

À Marseille, seuls 43% des résidents se sentent en sécurité quand ils se déplacent la nuit. Quid des femmes ? Elles sont moins susceptibles que les hommes de se sentir en sécurité en ville (67 % contre 72 %), relève l’étude. À leur sujet, une étude du magazine Femme Actuelle, publiée en avril 2024 avait distingué les villes les plus favorables aux femmes en France. Strasbourg était arrivée en tête de ce classement.

