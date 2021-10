Contre les violences gynécologiques, un collectif de soignants publie une charte de bonnes pratiques

Épisiotomies, jugements sur la sexualité, spéculums utilisés sans consentement… Les témoignages de violences gynécologiques sont aussi communs que nombreux. Un collège de praticiens tente de border les consultations par des règles de bonne conduite.

Suite à la déferlante causée par les accusations contre le gynécologue Émile Daraï de l’hôpital Tenon à Paris, le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) a pondu un texte reprenant les bonnes pratiques de la profession.

La charte, qui a pu être consultée en avant-première par une poignée de médias, a été rédigée à destination des praticiens pour les mettre à jour sur la bonne attitude à adopter auprès de leurs patients et patientes et pour que ces dernières puissent connaître leurs droits, savoir ce qu’elles peuvent demander, accepter ou refuser lors d’une consultation.

On fait le point ?

Des violences d’une « banalité » affolante

Les témoignages d’anciennes patientes contre le chef du centre endométriose de l’hôpital Tenon à Paris s’accumulent. L’affaire a relancé le feu aux poudres et poussé les gens dans la rue le 2 octobre, dans une manifestation contre les violences obstétriques et gynécologiques.

Une enquête judiciaire a été lancée le 20 septembre dernier contre le médecin pour « viol sur mineur de plus de 15 ans », maltraitances et violences gynécologiques. Le gynécologue, visé par au moins deux plaintes, a été est mis en « retrait de ses responsabilités de chef de service et de responsable pédagogique ».

Selon l’Assemblée Parlementaire, les violences gynécologiques et obstétricales se définissent comme :

« […] une forme de violence restée longtemps cachée. Dans l’intimité d’une consultation médicale ou d’un accouchement, des femmes sont victimes de pratiques violentes ou pouvant être perçues comme telles. Il s’agit d’actes non appropriés ou non consentis, tels que des épisiotomies, ou la non-utilisation de l’anesthésie pour des interventions douloureuses. Des comportements sexistes ont aussi été recensés. »

Les violences gynécologiques et obstétricales, ce sont des injures sexistes, des remarques sur le physique ou la corpulence, des jugements sur la sexualité, des agressions sexuelles, des actes médicaux exercés sans demande de consentement… Et elles sont bien plus communes qu’on ne le croit !

Si communes q’un hashtag les recensent a été créé (#PayeTonUtérus) et qu’elles font presque partie du « jeu » — surtout lors du suivi de grossesse ou de l’accouchement, durant lesquels 6% des personnes enceintes se déclarent insatisfaites.

Une charte pour que les gynécos filent droit

Ce n’est déjà pas bien rassurant de venir se faire trifouiller le vagin, les pieds pris dans des étriers, mais quand notre consentement est constamment bafoué par un professionnel de la santé, là, c’est inexcusable et ça tombe sous le coup de la loi.

Hier, @leCNGOF a rendu publique sa charte de la consultation en gynécologie ou en obstétrique, que vous pouvez consulter ici : https://t.co/eOPkdzrdUZ — Collectif Ciane (@CollectifCIANE) October 22, 2021

C’est un peu pour cela que jeudi 21 octobre, le Collège national des gynécologues et obstétriciens français a publié un rappel des règles élémentaires à respecter. Comme le précise la charte, « la consultation en gynécologie ou en obstétrique n’est pas une consultation comme les autres puisqu’elle touche à l’intimité des patientes » — d’où les précautions particulières que les pros se doivent de respecter. Entre autres, le document rappelle :

qu’un « examen clinique n’est pas systématique » et peut être zappé, surtout lors d’une première consultation ou si vous ne présentez aucun symptômes

que « l’accord oral de la femme est recueilli avant tout examen clinique »

que la personne examinée « peut être assistée par l’accompagnant de son choix »

que la patiente doit pouvoir « se dévêtir à l’abri des regards »

ou encore qu’elle peut interrompre à tout moment un examen

Reste à savoir si et comment sera garantie l’application de cette charte dans les cabinets, et si une telle initiative suffira à ralentir ce type de violences…

