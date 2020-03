Comment se maquiller avec le pastel, la grosse tendance de la saison

Tu as peut-être déjà commencé à le remarquer parce qu’on le voit partout : le pastel est la grosse tendance du printemps, que ce soit en mode comme en beauté.

Mais pour quelqu’un qui n’a pas du tout l’habitude de porter ce type de couleurs, je peux comprendre que les teintes pastel soient difficiles à adopter, notamment dans le maquillage.

Voici donc quelques idées et conseils pour toi, en espérant que tu sortes de cet article en ayant envie de couvrir ton visage de pastel !

Les couleurs pastel oui, mais quelle couleur en particulier ?

Le pastel, ça englobe finalement beaucoup de couleurs ! Jaune, bleu, rose, violet, vert… Tu peux commencer par déterminer lesquelles t’attirent en particulier.

Pour ça, je te conseille de partir de ce que tu utilises habituellement. Si tu es une grande fan de couleurs chaudes, il est probable que l’orange pastel et le rose te plaisent aussi.

De la même façon, si le violet néon te fait vibrer, il n’y a pas de raison que le violet pastel soit moins facile à porter pour toi !

Si tu ne portes jamais de couleurs habituellement, essaie de voir le pastel comme une façon de t’y mettre en douceur. Finalement, ce sont des couleurs d’assez faible intensité qui sont donc plus faciles à porter que le néon par exemple !

Le pastel par petites touches, une bonne façon de commencer

Comme pour tout, c’est normal d’être intimidée par une couleur qu’on n’a jamais portée. Et comme pour tout, si tu veux t’y habituer, il vaut mieux y aller petit à petit.

Avant de passer au total look pastel, tu peux donc tout d’abord concentrer une couleur pastel sur une partie de ton visage en premier, que ce soit sur tes yeux, sur ta bouche, ou même sur tes joues.

L’eye-liner pastel

Au niveau des yeux, je trouve que l’eye-liner est toujours une bonne façon de s’essayer à une couleur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ColourPop Cosmetics (@colourpopcosmetics) le 26 Mars 2020 à 7 :00 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ColourPop Cosmetics (@colourpopcosmetics) le 19 Mars 2020 à 4 :00 PDT

Si tu n’as pas d’eye-liner pastel, l’alternative est d’appliquer un fard coloré en ras de cils avec un pinceau biseauté, ou même un crayon que tu estompes avec un petit pinceau dense.

Le pastel en coin interne de la paupière

L’été dernier, le néon était souvent porté par petites touches en coin interne de l’œil (autour du conduit lacrymal), or le pastel peut tout à fait être utilisé de la même façon !

Pour le faire encore plus ressortir (notamment si tu as la peau foncée), je te conseille d’appliquer une toute petite quantité d’anti-cernes avec ton petit doigt à l’endroit où tu comptes déposer la couleur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🌈daily makeup looks🌈 (@makeup.by.j.and.y) le 19 Mars 2020 à 2 :28 PDT

Les sourcils pastel

Je te l’accorde, pour l’aspect « en douceur », les sourcils pastel ne sont peut-être pas ce qu’il y a de plus adapté. Il n’empêche que c’est une bonne façon de pimper un peu ton look !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sara Rose 🏵 (@beehivebodypaint) le 19 Avril 2019 à 7 :19 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par pixilpetite (@pixilpetite) le 20 Mars 2018 à 10 :07 PDT

Trouver des produits colorés pour les sourcils n’est pas très facile, c’est pourquoi je te conseille de prendre des crayons pour les yeux de la teinte souhaitée : si ça marche sur les yeux, pas de raison que ça ne marche pas sur les sourcils !

Sinon, la marque KVD Vegan Beauty propose des pommades dont une blanche que tu peux mélanger avec d’autres teintes pour les rendre pastel.

Les lèvres pastel

Les rouges à lèvres pastel ne sont pas si faciles à trouver que ça, et ils peuvent faire peur car bien souvent, rouge à lèvres clair = matière qui marque la sècheresse des lèvres.

C’est pourquoi je te conseille de te tourner vers des matières crémeuses qui auront un plus joli fini sur tes lèvres que des rouges à lèvres liquides mats par exemple.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gemma (@gem_tunstall25) le 31 Déc. 2019 à 6 :35 PST

En voici quelques uns !

Si tu as peur que les teintes pastel ne fassent pas très naturelles sur tes lèvres, commence par appliquer du crayon à lèvres nude sur leur contour et légèrement vers le centre, puis concentre le rouge à lèvres vers l’intérieur en l’estompant au doigt pour créer un dégradé avec la couleur du crayon.

Le vernis pastel

Pour ce qui est du vernis, je ne vais pas m’attarder là-dessus parce que je t’ai déjà proposé une sélection des plus beaux vernis pastel il y a plusieurs jours.

Je souhaitais simplement te faire remarquer que peindre tous tes ongles dans des teintes de pastel différentes donne un rendu arc-en-ciel très joli et très doux !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝒟𝑜𝓂𝒾𝓃𝒾𝓀𝒶 𝒫𝓊𝒹𝓁𝒾𝓈𝓏𝑒𝓌𝓈𝓀𝒶 (@sunshine.nails.makeup) le 25 Mars 2020 à 12 :55 PDT

Vernis à ongles collection Chill and Relax, MAVALA, 6,95€

Avec quoi associer le maquillage pastel

Maintenant que tu as une petite d’idée de comment et où placer les couleurs pastel sur ton visage, tu t’interroges sans doute sur les différentes associations de couleurs qui sont possibles avec de telles teintes.

Voici quelques idées pour toi, à adapter en fonction de ce que tu aimes et des produits de maquillage que tu possèdes déjà chez toi, bien entendu !

Le pastel monochromatique

La façon la plus « simple » selon moi de porter le pastel, c’est encore de faire un look monochromatique, c’est-à-dire de créer un maquillage orienté autour d’une teinte de pastel en particulier.

Ça peut vouloir dire appliquer un seul fard sur toute la paupière (ou sur une partie de la paupière seulement), ou bien créer un dégradé de teintes similaires qui possèdent des intensités ou des finis différents (mats vs. irisés par exemple).

Pour ça, applique le fard le plus clair dans ton creux de paupières, puis le plus foncé sur toute la paupière mobile. Estompe bien avec un pinceau fluffy pour éviter les démarcations, et voilà !

Si les couleurs ne ressortent pas assez à ton goût, notamment si ta peau est foncée, applique une base d’anti-cernes sur tes yeux avant d’y déposer les fards !

Ajoute un trait de liner noir si tu trouves ton regard un peu fade, et pourquoi pas les mêmes fards pastel au niveau de ton ras de cils inférieurs ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ColourPop Cosmetics (@colourpopcosmetics) le 26 Mars 2020 à 12 :00 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MAKEUP | TRAVEL | PHOTO (@agata.kolodziejczykk) le 26 Mars 2020 à 4 :11 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Iris (@pickyp11) le 24 Mars 2020 à 9 :36 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Makeup Tutorials (@trendymakeupclips) le 25 Mars 2020 à 12 :14 PDT

Il existe de plus en plus de palettes de maquillage qui permettent facilement ce genre de looks, et notamment les tout récemment sorties Pastel Obsessions de Huda Beauty.

Sinon, tu peux choisir un fard mono comme ceux en stick signés Laura Mercier qui sont très faciles à appliquer.

Tu peux d’ailleurs également adopter le total look pastel en assortissant yeux, lèvres et joues dans les mêmes tons !

Les blushs pastel sont de plus en plus faciles à trouver, par contre, je préfère te prévenir, si tu as la peau foncée, ils risquent de ne pas vraiment ressortir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hi I am Klaudia 🌸 (@kgondekbeauty) le 27 Mars 2020 à 6 :25 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ColourPop Cosmetics (@colourpopcosmetics) le 25 Mars 2020 à 8 :00 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝓢𝓲𝓽𝓲 𝓡𝓪𝓲𝓱𝓪𝓷𝓪 (@sitiraihana._) le 27 Mars 2020 à 7 :26 PDT

Blush Glow Play (teinte Totally Synced), MAC Cosmetics, 30€

Associer plusieurs couleurs pastel ensemble

Une autre solution très tendance en ce moment est d’associer plusieurs teintes de pastel ensemble.

Bleu et rose, bleu et violet, vert et bleu, violet et rose… Tu peux difficilement te tromper, le tout est de bien superposer les couleurs à l’endroit où elles se croisent pour obtenir un joli dégradé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Moesha Ingram (@makeupbymoe___) le 26 Mars 2020 à 5 :27 PDT

Tu peux même aller au-delà de deux couleurs si tu te sens un peu wild, c’est très joli également même si ça peut demander un peu plus de skills !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Elizabeth (@makeupaestheli) le 24 Mars 2020 à 5 :29 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MiLOu (@mi1lou) le 23 Mars 2020 à 12 :03 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🦄 (@lola.bomb) le 26 Mars 2020 à 12 :14 PDT

Le pastel avec d’autres couleurs

Associer le pastel avec d’autres couleurs n’est pas beaucoup plus compliqué.

Pour rester dans un look monochromatique, tu peux par exemple associer du rose pastel avec du rose néon.

Créer un look qui comprend du pastel et des couleurs plus neutres est aussi possible. Le doré, le rose gold, le champagne, le taupe, le bordeaux ou encore le marron glacé sont des teintes très jolies à associer avec le pastel !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marion (@marionparkergreen) le 27 Mars 2020 à 8 :16 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ColourPop Cosmetics (@colourpopcosmetics) le 24 Mars 2020 à 8 :00 PDT

Je trouve aussi qu’un maquillage pastel s’accorde très joliment avec une bouche foncée en créant un contraste intéressant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par B é n é d i c t e . (@bene_mlle) le 27 Mars 2020 à 5 :33 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hannah (@hannah.p_makeup) le 26 Mars 2020 à 4 :03 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Celestial Witch MakeUp (@celestialwitch.makeup) le 26 Mars 2020 à 4 :39 PDT

Encore une fois, ces conseils ne sont que des suggestions d’associations : your make up, your way ! Tu restes libre d’associer les teintes de la façon qui te plaît, cet article n’a pour but que de te proposer des inspirations !

En tout cas j’espère que ces quelques conseils t’auront donné des idées pour adopter cette tendance qui me plaît beaucoup et que je suis ravie de voir émerger un peu partout sur Internet !

Partage en commentaires tes impressions concernant les looks proposés ci-dessus, et n’oublie pas de taguer madmoiZelle sur Instagram si tu postes des photos de ton meilleur make up pastel !

À lire aussi : Comment porter le maquillage jaune sur les yeux ?