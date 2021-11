Comment désactiver votre compte Netflix

Entre les plateformes de SVOD, les courses et les pintes en terrasse, il faut faire des choix. Et parfois c’est le streaming qui doit partir. Mais comment se désabonner de Netflix ? On vous explique.

Certes, pas mal de séries Netflix sont cool, mais parfois, on a pas envie de subir l’augmentation du prix de l’abonnement et on veut juste regarder Un, Dos, Tres en DVD pendant quelque mois. Du coup, l’abonnement ne nous sert plus à rien !

La bonne nouvelle c’est que vous pouvez facilement vous désabonner de Netflix (et vous réabonner par la suite). Voici comment !

Annuler son abonnement Netflix

Pour annuler votre abonnement Netflix, rendez-vous directement sur le site de Netflix. Ensuite, il faut aller dans l’onglet « Mon compte » puis cliquer tout simplement sur le bouton « Annuler l’abonnement ».

Après avoir cliqué dessus, vous recevrez un mail de confirmation du désabonnement à Netflix. Notez que vous aurez accès la plateforme jusqu’à l’échéance de l’abonnement, ce qui vous permettra, peut-être, de finir votre série en cours.

Peut-on réactiver son compte Netflix ?

Notez qu’après la fermeture de votre compte, Netflix le conserve pendant 10 mois. Vous pouvez donc vous réabonner au service de vidéo à la demande pendant cette période et retrouver toutes vos données, notamment vos préférences et vos suggestions de séries et de films.

Et si vous vous demandez si Netflix peut être payé moins cher, sachez que nos confrères de Numerama ont exploré cette rumeur… On vous laisse découvrir leurs conclusions !

À lire aussi : Netflix Gaming sort en France ! Alors, on joue à quoi ?

Credit photo : David Balev – Unsplash – Netflix