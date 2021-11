Comment choisir quel type d’extensions capillaires est fait pour vous ?

Vous rêvez d’une chevelure qui entoure et accompagne chaque mouvement de votre visage comme dans une pub pour shampoing ? Les extensions sont peut-être la meilleure solution !

Si vous avez une patience limitée et des rêves de grandeur concernant vos cheveux, les extensions sont certainement ce qu’il manquait à votre existence. D’ailleurs, si vous êtes novice sur le sujet, cet article est fait pour vous ! Car sachez que de nombreuses possibilités s’offrent à vous.

Mais avant tout, il faut savoir vers quelle boutique se tourner… Et la marque Royal Extension a su tirer son épingle des cheveux ! Depuis 12 ans, cette entreprise propose aux particuliers de transformer leur quotidien grâce à des objets de qualité professionnelle.

Ces produits haut de gamme se sont retrouvés à la cime de différentes starlettes à travers le monde. En effet, ne vous y trompez pas, le clan Jenner/Kardashian n’abîme pas sa précieuse chevelure à chaque tapis rouge en changeant allègrement de couleur de cheveux. Il en va de même pour Beyoncé, Rihanna et autre Aya Nakamura.

Si vous aussi vous avez envie de frimer en arborant une coiffure digne des couvertures de magazine et de changer radicalement de look en quelques heures, voici un petit guide qui vous indiquera vers quoi vous tourner selon votre budget et votre envie.

4 choses à savoir sur les extensions Royal Extension Elles existent en trois longueurs : 46 cm, 56 cm et 70 cm

Leur durée de vie est de 4 à 8 semaines selon les modèles

Elles se lissent, bouclent et se colorent (mais ne se décolorent pas)

Elles sont 100 % naturelles

Profitez du Black Friday pour bénéficier de réductions jusqu’à -50% sur toute la boutique en ligne de Royal Extension

Les extensions à clips, les moins intrusives

Si vous avez grandi à la fin des années 1990 ou au début des années 2000, vous vous rappelez certainement de ces mèches de couleurs à clipser dans ces cheveux (mention spéciale si votre crinière était savamment gaufrée au préalable). Eh bien les extensions à clips, c’est la même chose !

À l’aide d’une pince ou d’un élastique, il suffit de relever ses cheveux en laissant seulement une mèche au-dessus de la nuque. Si vous avez les cheveux fins, n’hésitez pas à la crêper et ensuite vous venez tout simplement y clipser une première mèche.

Ces extensions sont vendues par kit de sept mèches — mais vous n’êtes bien évidemment pas obligée de toutes les mettre. Leur durée de vie est d’environ 18 mois et vous pouvez choisir le grammage des mèches, selon votre nature de cheveux fine ou épaisse. Le résultat se fond parfaitement dans votre chevelure ; vous pouvez les enlever et les remettre à volonté.

L’extension queue de cheval, la pref d’Ariana Grande

C’est une des spécialités de la maison Royal Extension : la queue de cheval à enrouler. Comme les extensions à clips, ce type de rajout de matière n’est pas définitif — vous pouvez par exemple la mettre pour une occasion ou un événement particulier, vous serez sûre de faire sensation.

C’est le type d’extension le plus accessible, et Royal Extension le propose en douze couleurs naturelles. C’est aussi la plus facile à mettre ! Il vous suffit d’attacher vos cheveux en queue de cheval, puis de venir enrouler l’extension à l’aide d’un clip autour de vos mèches naturelles. Hop, en 30 secondes le tour est joué !

Bien évidemment, libre à vous d’en faire la coiffure que vous désirez — vous pouvez la transformer en tresse ou en luxuriant chignon par exemple. Au-delà de la longueur, les extensions ajoutent également du volume.

Profitez du Black Friday pour bénéficier de réductions jusqu’à -50% sur toute la boutique en ligne de Royal Extension

Les extensions à froid, pour une pose sans chaleur

Les extensions à froid ne sont pas définitives, mais sont un peu plus onéreuses que les extensions à clips. De ce fait, avant de vous lancer dans l’aventure, vous devez être sûre de vous — d’autant plus qu’une fois posées, elles ne s’enlèvent pas aisément ! Mais c’est également ce qui en fait un produit de qualité : elles ne glissent pas, et se mêlent parfaitement à vos cheveux naturels.

Ce type d’extensions est le bon mix entre le non invasif et le définitif, et Royal Extension en propose trois types différents.

Les extensions russes

Les premières sont les extensions adhésives russes, nommées ainsi car les cheveux viennent tout simplement de Russie, et plus spécifiquement de Sibérie.

Comme leur nom l’indique, il s’agit d’un kit de 20 bandes adhésives à coller directement sur ses cheveux naturels, qui se fondront parfaitement dans votre crinière et durent environ six mois. Pour que le résultat reste naturel, vous devrez remonter les bandes adhésives sur vos mèches au bout de six à huit semaines.

Les extensions loops

La deuxième option d’extensions à froid sont les loops — comprenez boucles en français. Il ne s’agit pas d’extensions bouclées, mais d’anneaux en silicone qui viennent entourer vos cheveux naturels. Ce type d’extension ne peut pas se poser seule : il est conseillé d’aller en salon, d’autant plus que le kit contient 60 mèches prêtes à poser !

Les extensions Hairtip

La troisième option est comme la précédente sans kératine ni adhésif : il s’agit de Hairtip, c’est-à-dire des bouts de cheveux, ici en provenance d’Inde. Elle se pose également en salon de coiffure grâce à une pince dédiée. C’est le compromis idéal entre les deux options précédentes.

Les extensions à la kératine dites à chaud, pour un rendu 100% naturel

C’est certainement le type d’extension le plus populaire, mais aussi le plus invasif puisque les mèches sont fixées à chaud sur vos cheveux naturels. Ces extensions sont vendues par kit de 20 ou 60 mèches, chacune d’elles possédant à leurs extrémités des morceaux de kératine — à fixer à l’aide d’une pince dédiée, d’où leur nom.

Du fait de leur type de pose, les extensions à la kératine ne bougent pas. Quoi qu’il arrive, elles vous suivront dans votre quotidien. D’ailleurs, contrairement à ce que l’on croit, elles ne sont pas définitives ! Mais comme pour leur pose, vous devrez vous les faire enlever en salon.

Royal Extension vous propose deux types d’extensions à la kératine. Les premières sont des cheveux russes souvent clairs, ce qui vous permet de les colorer à votre guise. Les secondes sont des cheveux indiens plutôt épais et foncés, qui peuvent être bouclés ou frisés.

Profitez du Black Friday pour bénéficier de réductions jusqu’à -50% sur toute la boutique en ligne de Royal Extension

En espérant que ce petit tour d’horizon des extensions vous aidera à y voir plus clair et à vous projeter avec la chevelure dont vous rêvez ! Quoique vous choisissiez, Royal Extension réalisera vos souhaits capillaires — et parfois en seulement quelques minutes.

Que vous désiriez obtenir du volume, de la longueur ou les deux, l’enseigne d’extensions haut gamme sera vous guider en ligne ou directement dans l’un de ses salons.

À lire aussi : Que s’est-il passé avec les extensions d’Angelina Jolie sur le tapis rouge ?