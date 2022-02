Comment apprendre à une ado à gérer son argent sans l’étouffer ?

Dans Billet de Banque, Madmoizelle vous donne des conseils finance pour gérer votre argent au quotidien. Aujourd’hui, sujet brûlant : comment parler argent à un ou une ado ?

Bienvenue dans Billet de banque, une rubrique amplement réclamée sur Madmoizelle ! Après le succès de Règlement de comptes, qui dissèque les finances de lectrices et lecteurs, vous étiez nombreuses à espérer des conseils plus pratico-pratiques. Tadam !

Dans chaque épisode de Billet de banque, un ou une experte de la finance répondra à la question posée par l’une d’entre vous. Comme nous lançons ce nouveau rendez-vous en partenariat avec Orange Bank, c’est aujourd’hui Alizée Scherer, doctorante chez Orange Innovation dans un projet de recherche sur les services financiers et spécialiste du rapport de l’adolescence à l’argent, qui nous répond !

Comment apprendre à mon ado la valeur de l’argent ?

« Hello Madmoizelle ! Merci pour ce rendez-vous ! Ma prise de tête : j’ai une ado de 13 ans et je commence à me dire que ce serait pas mal de la responsabiliser sur l’argent. Au-delà du simple argent de poche, je me dis qu’il est peut-être temps d’envisager un compte bancaire pour elle. Mais je me demande comment l’aider à avoir un rapport sain à l’argent, à prendre ça au sérieux sans pour autant en avoir peur, et à quel âge ça peut se faire ? Auriez-vous des conseils ? Bises ! Jenna »

Comment parler d’argent à l’humain en devenir qu’est un adolescent ou une adolescente ? Ahhh, grande question… La transition vers l’âge de la liberté doit s’accompagner de contraintes et de prises de conscience quand on évoque l’argent, un compte en banque, une carte, une application bancaire ou des concepts comme l’épargne.

Heureusement, Alizée Scherer nous éclaire.

Ado et argent : la méthode universelle n’existe pas

Madmoizelle : Quelle est, d’après vous, la bonne transition entre de l’argent de poche et un compte bancaire?

Alizée Scherer : Je pense que la première transition, en fait, c’est ce qui se passe quand on recevait de l’argent de poche, par exemple Noël ou pour les petites tâches rémunérées et qui vont passer plus naturellement sur un compte bancaire.

Surtout, les parents ont un rôle à jouer là-dedans. Et peut-être qu’au lieu de donner de l’argent de poche pour un anniversaire, ils vont peut être faire un virement sur le compte en banque de l’adolescent. Et en fait, c’est déjà une première forme de transition dans les usages de l’argent !

Je dirais aussi : inciter à apprendre à l’adolescent à voir son compte en banque, combien il y a dessus, etc. Je pense que c’est une première forme de transition. Ce qui l’accompagne, ce sera les paiements par carte, tous les paiements mobiles au lieu de payer avec sa monnaie, ce qui demande parfois plus de vigilance.

Le compte bancaire n’est pas qu’un sujet IRL : c’est aussi un nouveau pouvoir pour acheter sur le web. Crédits : Pexels

Quelle est la meilleure méthode pour gérer l’argent d’un ado ?

Je ne crois pas qu’il y a de bonnes méthodes, mais ça va dépendre aussi de son enfant, de son caractère, de comment il dépense en général. Mais effectivement, on peut penser qu’un ou une ado peut avoir certains besoins et va avoir certains besoins. Et donc, pourquoi pas en discuter avec lui ou elle.

Est-ce que la fille de Jenna préférerait avoir une somme par mois ? Ou est-ce qu’elle préfère demander quand elle a besoin ? Ça, c’est une discussion qu’il faut avoir entre le parent et l’ado. Parce qu’il y a plusieurs comportements financiers et plusieurs habitudes de dépense ! C’est quelque chose à mettre en place en discutant. Je pense que c’est le mode qui serait le plus adapté.

On sait que pour certains adolescents, on va mettre par exemple, 30 euros sur le compte dans le mois et la somme va partir la première semaine — dans de la nourriture ou des jeux, qu’importe. Et on sait qu’il y en a d’autres qui vont vachement faire attention à leur budget sur le mois.

Donc, c’est vrai qu’une préconisation serait effectivement : une somme stable sur le mois à gérer. Mais ça va vraiment dépendre des personnes !

Expliquer les théories de gestion de l’argent simplement

Y a-t-il des choses à dire pour faire comprendre la valeur de l’argent ?

Je pense que c’est important — même avant l’adolescence — de parler d’argent à la maison et aussi de discuter des différents frais qu’il peut y avoir dans un foyer. Je sais qu’il y a certaines écoles qui le font, par exemple, qui échangent autour du coût d’un nouveau tableau pour la classe.

Mais c’est aussi important de le faire à la maison ; que les enfants comprennent que même si on gagne de l’argent en travaillant, cet argent, il part aussi quand on a des frais préengagés, des sommes obligatoires à payer.

C’est important de faire comprendre que l’argent, ce n’est déjà pas illimité et qu’en plus, il y a certaines contraintes pour lesquelles on doit s’acquitter, par exemple sur le mois.

Donner de l’argent c’est bien, apprendre à le gérer c’est mieux ! Crédit : Pexels

C’est aussi essentiel, avec les enfants, de parler d’épargne. Quand ils sont ados, c’est plus compliqué parce que l’épargne, qu’est-ce que ça représente ? De mettre de l’argent de côté ?

C’est important de leur faire comprendre qu’au bout d’un moment, il y aura un petit plus ; que comme l’argent n’est pas illimité, c’est bien parfois d’avoir une petite poche de secours.

Comment fait-on pour laisser à une ado la liberté qu’elle souhaite tout en faisant entrer les contraintes liées à l’argent ?

Je pense qu’il y a quelque chose qui peut aider à aménager ça : donner aux ados quelques notions clés.

Par exemple, qu’un compte ne peut pas être en négatif, sinon il va y avoir des agios, donc des frais à payer : ça leur parle assez vite. Peut-être aussi montrer le fonctionnement de l’épargne à un stade différent pour une ado : « Dans ta petite tirelire, si tu as 10 euros et que tu les laisses quelques mois, moi je rajoute 2 euros par mois. »

Certaine produits bancairesn comme le Pack Premium d’Orange Bank, permettent à vos enfants de se créer jusqu’à cinq tirelires en ligne. Ils pourront ainsi commencer à épargner pour des choses qui leur tiennent à cœur sans s’en rendre compte, en dédiant chacune de ses tirelires à un objectif bien précis par exemple. Libre à vos enfants de déplacer cet argent sur leurs compte quand ils jugeront que leur objectif d’épargne est atteint.

Il faut trouver des principes pour qu’ils comprennent le fonctionnement de ce que peut être l’épargne à leur niveau, à leur échelle de temps aussi. Et il faut bien discuter de ce que ça implique d’avoir un compte : regarder qu’il n’est pas dans le négatif ou, quand on fait un achat, voir aussi combien il reste sur le compte.

Pour résumer, je pense que sans parler de notion « d’adultes », il faut leur faire comprendre qu’avoir un compte, ça amène des contraintes et qu’il ne faut pas dépasser certaines limites.

Quel type de carte bancaire conseilleriez-vous à un ado ?

C’est vrai que pour les adolescents et même pour les étudiants, on va éviter les cas qui permettent d’être à découvert et privilégier des cartes qui sont restreintes. Il faut aussi des cartes à débit instantané : c’est important pour que l’ado puisse voir son compte à l’instant T et la somme disponible qui lui reste après un achat.

Et, lié à cette carte, je conseille un compte bancaire où on peut recevoir une notification de son application disant qu’un paiement est bien passé ou refusé. C’est aussi important pour les ados d’avoir des retours sur ce qu’ils et elles font !

Pack Premium Orange Bank, toutes les familles y trouvent leur compte Orange Bank, le partenaire de cet article, propose une offre bancaire dédiée à toutes les familles, le Pack Premium. Il permet aux enfants d’apprendre à mettre de l’argent de côté et d’être accompagnés en toute sécurité sur le chemin de l’autonomie. Les avantages du Pack Premium pour toute la famille : Pour les ados de 10 ans à 17 ans : jusqu’à 5 cartes bancaires

1 app adaptée

Des tirelires pour mettre de l’argent de côté Pour le parent : 1 carte Premium

1 app pour tout gérer

Pilotage complet et partageable avec un parent, des comptes utilisés par les enfants. Pour un proche des parents : 1 carte Premium offerte En plus avec le Pack Premium, toute la famille bénéficie des avantages de la carte Premium, le top de la banque mobile :

Paiements et retraits gratuits partout dans le monde

Solde en temps réel

0 frais cachés, 0 frais de tenue de compte.

Paramétrage des notifications

Envoi et demande d’argent instantanés par SMS

instantanés par SMS Gestion et visualisation de son budget en un coup d’œil

Élue meilleure application bancaire 2022

Assurances premium pour les achats et les voyages

Cashback sur les achats et abonnements Orange Avec le Pack Premium, découvrez la seule offre bancaire qui assure toute la famille et rassure les parents. Voir conditions sur orangebank.fr

Participez à Billet de banque Envoyez-nous vos questions sur l’argent et la gestion à billetdebanque[at]madmoizelle.com pour participer à la rubrique !

Crédit de Une : cottonbro / Pexels