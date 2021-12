Comment And Just Like That… a fait s’effondrer en bourse une marque de vélos

Suite au drame survenu dans And Just Like That… épisode 1, une marque de vélo de luxe a chuté en bourse. Et essaie de sauver sa réputation comme elle peut !

Attention spoilers Cet article va spoiler And Just Like That… épisodes 1 et 2.

Ce lundi 13 décembre, il y a du drama à tous les étages !

En effet, et comme on vous l’expliquait dans un article sur le premier épisode d’And Just Like That…, la suite de Sex and the City, l’un des personnages emblématiques du programme original est mort.

Il s’agit de M. Big, le mari de Carrie, qui est présenté au début de And Just Like That… comme l’époux idéal après avoir été une raclure de bidet pendant 6 saisons et deux films.

Si sa mort fait évidemment mal à Carrie, elle fait aussi mal à une marque de vélo cotée en bourse.

Qui ? Que ? Quoi ? On vous explique le drama économique improbable qui succède à la diffusion de la suite de la série culte.

La marque Peloton chute en bourse après le décès de Big

Dans le premier épisode de And Just Like That…, le fameux M. Big (interprété par Chris Noth) décède tragiquement d’une crise cardiaque, en pédalant sur un vélo d’appartement.

Alors que sa femme assiste au récital de piano de la fille ainée de sa meilleure amie Charlotte, l’homme d’affaire enfourche son vélo et sprinte devant Allegra, la coach d’un programme fitness en ligne.

Ressentant une douleur dans le bras gauche, il se lève, se dirige vers la douche et s’écroule de douleur. Malheureusement, il ne se relève pas. Carrie rentre ensuite et découvre son mari effondré sur le sol, victime de ce qu’on imagine être une crise cardiaque.

Un drame pour notre héroïne… qui a aussi dépassé les frontières de la fiction jusqu’à atteindre Wall Street.

En effet, Peloton, la marque du vélo d’appartement (très identifiable) sur lequel s’exerçait Big, a chuté en bourse de 10% dans les échanges électroniques préalables à l’ouverture du marché après la diffusion du premier épisode choc de la série.

Suzanne Steinbaum, cardiologue et membre du conseil scientifique de Peloton, a rapidement tenu à préciser au Los Angeles Times que le vélo n’était en rien responsable de la mort de Big, que c’est son train de vie passé qui l’avait tué :

« M. Big avait un style de vie que beaucoup qualifieraient d’extravagant avec cocktails, cigares et gros steaks, et était à risque sérieux, car il avait été victime d’une première alerte cardiaque lors de la saison 6. […] Ce choix de style de vie et peut-être des antécédents familiaux, qui sont souvent un facteur significatif, sont là les causes de son décès. Pédaler sur son vélo Peloton a peut-être même aidé à retarder cet incident cardiaque. »

Peloton riposte après sa chute en bourse

Il n’aura pas fallu longtemps à la marque pour trouver une solution et riposter, suite à la diffusion de l’épisode tragique.

Ni une, ni deux, Peloton a posté une vidéo dans laquelle s’illustre Chris Noth alias M. Big lui-même, en pleine drague d’une jeune femme, à qui il susurre :

« À de nouveaux départs ! Je me sens hyper bien. Est-ce qu’on se referait pas une tournée ? »

Évidemment, l’acteur évoque ici non pas une tournée de shots mais de vélo, dont deux exemplaires trônent fièrement derrière les acteurs.

Et voilà comment rassurer les fans du programme et potentiellement redorer le blason d’une marque qui a craint la dégringolade !

