Combien coûte un enfant ? Le prix d’une baraque, selon cette étude qui fait mal au PEL

Quand on a des enfants, on voit souvent les dépenses au jour le jour, mais certains ont calculé pour nous la somme globale… Et ça fait un peu peur !

La version anglaise de Marie Claire relaie une étude qui fait mal au portefeuille ! Selon elle, un enfant, tout au long de sa vie coûterait à ses parents en moyenne 350 000 euros. J’en ai deux, vous imaginez les sueurs froides…

Alors, combien ça coûte selon les âges ?

L’étude, réalisée par la société d‘investissement Moneyfarm, donne une fourchette de coûts totaux, entre 131 000 £ (156 000 euros environ) et 320 000 £ (380 000 euros environ) !

Ce n’est guère étonnant mais la période où les enfants coûteraient le plus cher en Angleterre serait lorsqu’ils ont entre 15 et 18 ans, avec une moyenne de 49 790 £, soit près de 60 000 euros de dépenses. L’adolescent prend peu à peu son indépendance et cela engendre des frais. Of course…

Dans l’Hexagone, cela coûterait moins cher

En France, au total, un enfant coûterait en moyenne 180 000 euros selon le ministère de la Santé et des Solidarités, comme nous le rapporte Terrafemina.

On peut comprendre que certains et certaines hésitent à se lancer dans l’aventure…

(© Unsplash/Annie Spratt)

Sur Madmoizelle, nous avons une nouvelle série sur le sujet, « Quand on aime, on compte », qui indique précisément le coût d’un enfant dans différentes familles, avec les dépenses et les recettes (car oui, on peut faire quelques économies grâce à son enfant). Dans le premier article, la famille déboursait 7 084, 80 euros la première année !

À lire aussi : Combien ça coûte, un bébé ? Dans cette famille, 7084,80€ la première année

Envie de participer à Quand on aime, on compte ? Participez à la rubrique et écrivez-nous à l’adresse : daronne[at]madmoizelle.com en indiquant en objet « Quand on aime, on compte » et en vous présentant en quelques lignes.

Les familles pauvres, pénalisées

Les familles précaires et monoparentales (avec la mère qui galère souvent à obtenir la pension) sont pénalisées et peinent à joindre les deux bouts.

En France, comme en Angleterre, l’inflation soulève de fortes inquiétudes, et la question du pouvoir d’achat a été abordée sans relâche par les Françaises et les Français, durant la campagne présidentielle.

Même s’il est possible de réduire les dépenses, en faisant par exemple beaucoup appel à de la seconde main, il n’en reste que beaucoup de dépenses, comme la garde, sont difficilement compressibles. On espère que le gouvernement va agir vite pour que les familles pauvres aient un quotidien moins difficile où l’approche de la fin du mois peut constituer une angoisse terrible !

À lire aussi : Lola, son conjoint et leur bébé, 4350€ par mois à 3 : « Tout ce qui est à moi est à toi »

Image en une : Edi Libedinsky/Unpslash