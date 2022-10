Combien votre enfant vous coûte-t-il tous les mois ?

Nouvelle semaine, nouvelle rubrique. Après Règlement de comptes, qui ouvre les portefeuilles des lectrices et des lecteurs, on s’attaque aux comptes des parents.

Combien d’enfants avez-vous ? Combien dépensez-vous juste pour eux, tous les mois ? Quelles sont vos astuces pour faire des économies ?

Chaque semaine, nous vous proposerons d’éplucher les comptes de familles d’un ou plusieurs enfants, que vous soyez en solo ou en couple. Tous les profils sont étudiés !

« Quand on aime, on compte » comment participer ?

Si vous avez aussi envie de participer, rien de bien compliqué : envoyez-moi un mail à manon[@]madmoizelle.com avec en objet « Quand on aime, on compte » ou utilisez le formulaire ci-dessous et je vous enverrai le questionnaire et la marche à suivre.

Nous acceptons les candidatures de toute la France et même du monde entier, tant que vous pouvez répondre aux questions qui vous seront posées, et remplir un tout petit tableau Excel (promis, il ne fait pas flipper).