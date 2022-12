Claudine Gay : pour la première fois, une femme noire dirige Harvard

Sur les 30 personnes qui se sont succédées à la tête du plus ancien établissement d’enseignement supérieur des Etats-Unis, elle n’est que la 2e femme.

« L’idée d’une tour d’ivoire appartient au passé, ce n’est pas le futur de l’académie », a-t-elle déclaré dans une vidéo publiée sur le compte Twitter d’Harvard. Et le futur, c’est elle. Selon l’AFP, Claudine Gay a été nommée présidente de la prestigieuse université privée américaine, jeudi 15 décembre. C’est la première fois que l’établissement est dirigée par une femme noire.

2 femmes sur 30 présidences

Fondé en 1636, l’université d’Harvard, située à Cambridge dans le Massachusetts, est le plus ancien établissement d’enseignement supérieur aux Etats-Unis. Claudine Gay est la 30e personne à être nommée à la tête de l’université, mais seulement la 2e femme, et la 1e femme noire. La 1e présidente d’Harvard est Drew Gilpin Faust. Nommée en 2007, elle a dirigé l’établissement jusqu’en 2018. Fille d’immigrés haïtiens, Claudine Gay, 52 ans, est professeure d’études africaines et afro-américaines, spécialiste des politiques des minorités. Elle est également membre de l’Académie des arts et des sciences et actuellement doyenne de la faculté en charge des sciences et des sciences sociales.

En fond, le débat sur la discrimination positive

La nomination de Claudine Gay à la présidence d’Harvard, choisie parmi 600 candidatures, intervient alors que l’établissement est au cœur d’un débat à la Cour suprême sur la discrimination positive appliquée lors de l’admission des étudiants dans certaines des plus vieilles universités privées et publiques d’Harvard et de Caroline du Nord. La Cour doit rendre sa décision avant la fin du mois de juin 2023.

Dans une vidéo publiée le jour de sa nomination, la nouvelle Présidente d’Harvard a pour sa part délivré un message appelant au changement. « A Harvard, nous avons le devoir de nous pencher sur les questions, de nous engager et de nous mettre au service du monde », a-t-elle déclaré. « Avec la force de cette institution extraordinaire pour nous porter, nous entrons dans un moment où tout est possible, un moment qui appelle à une collaboration plus étroite au sein de l’université et dans toutes nos écoles remarquables. Un moment pour voir émerger des pionniers dans de nouveaux domaines de recherches, de nouvelles façons de penser, pas seulement vis-à-vis des problèmes auxquels nous sommes confrontés mais pour trouver des solutions à nos plus grands défis », a-t-elle ajouté. Claudine Gay prendra ses fonctions le 1er juillet 2023.

