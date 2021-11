Chris Columbus voudrait adapter Harry Potter et l’Enfant maudit, mais a-t-on envie de ça ?

Chris Columbus a confié qu’il aimerait bien adapter la pièce de théâtre Harry Potter et l’Enfant maudit au cinéma — et avec les acteurs de la saga originale !

Il s’en est passé des choses en 20 ans. Dans le monde, et dans votre vie surtout. Vous avez peut-être fini vos études, trouvé un job, changé de meuf, cessé de manger du gluten et adopté un bouvier bernois.

Mais 20 ans, c’est surtout le nombre d’années qui vous sépare du premier volet de la saga Harry Potter, réalisé par Chris Columbus (qui a aussi signé le second). Ça ne nous rajeunit pas !

Dans un entretien avec le magazine Variety, le réalisateur d’aujourd’hui 63 ans s’est confié sur cette expérience formidable et sur ses désirs profonds…

Chris Columbus aimerait adapter la pièce de théâtre Harry Potter et l’Enfant maudit

Pour les 20 ans de la réalisation du premier volet Harry Potter, qui lançait une franchise colossale et adorée à l’échelle mondiale, Chris Columbus a raconté à Variety comment il s’est senti au moment où il a su qu’il avait été choisi pour façonner le premier épisode :

« C’était un moment de pure exaltation, suivie par une panique intense. Je savais qu’il fallait que je livre un film qui n’allait pas seulement devoir plaire aux fans mais aussi à moi-même. C’est ce qui m’a porté pendant tout le tournage d’ailleurs. Je me suis dit : “Je dois faire ce film pour moi-même”. »

Il en a profité pour glisser en soumsoum qu’il adorerait adapter au cinéma la pièce de théâtre de Jack Thorne Harry Potter et l’Enfant maudit, validée par J.K. Rowling, qui a été publiée en 2016 :

« C’est une superbe pièce ! L’adapter est l’un de mes fantasmes, d’autant plus que les acteurs ont l’âge parfait pour jouer la pièce. »

Le réalisateur a confié qu’il aimerait non seulement remettre le pied à l’étrier de l’univers des sorciers, mais aussi renouer avec la team d’acteurs originaux.

Pour bien des fans, il ne reste plus qu’à croiser les doigts pour que les producteurs répondent positivement à ce battement de cils, même si pour l’heure Chris Columbus n’a fait qu’évoquer un fantasme.

De quoi parle Harry potter et l’Enfant maudit ?

Sortie en 2016, Harry Potter et l’Enfant maudit est une pièce de théâtre écrite par Jack Thorne sur une idée originale de John Tiffany (qui a également mis en scène le projet).

La pièce prend place 19 ans après les événements du dernier roman de J.K Rowling et a pour héros Albus Severus Potter, le fils de Harry et Ginny (pire couple, mais bon), alors qu’il fait sa rentrée à Poudlard et intègre… Serpentard.

Même si pour l’instant cette adaptation n’est qu’une idée en l’air, j’avoue déjà rêver de voir les aventures de ce bon Albus Severus sur grand écran.

Car oui, même si j’écris souvent qu’il s’agirait de laisser les sagas reposer en paix quand on leur a mis un point final, je ne serais pas contre retourner dans l’univers des sorciers autrement que par ces horribles Animaux fantastiques.

Allez, je croise très fort les doigts.

