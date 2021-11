Cette veste est la star de la saison, et si vous ne l’avez pas déjà vue partout, ça ne va pas tarder

Même si on voit beaucoup de manteaux peignoirs, de bombardiers ou encore de trench, la doudoune longue (aussi appelée puffer coat) par nos voisins anglo-saxons fait un véritable carton cette saison.

Omniprésente aussi bien dans la rue que sur les réseaux sociaux, la doudoune longue et matelassée n’est plus seulement un vêtement dédié au maintien d’une température corporelle optimale quand les premiers frimas commencent à arriver. C’est aussi une vraie pièce mode dont le potentiel (jusqu’alors caché ou sous-estimé) se révèle sous nos yeux au fil des jours !

Déclinée en bleue, en kaki, en noir, en écru ou encore décorée de diverses imprimés , elle commence même à faire son apparition version sans manches pour toutes celles qui aiment superposer les couches tout en jouant sur les matières.

Avec sa pluralité de coloris et ses formes qui diffèrent selon vos envies, la doudoune matelassée se porte dorénavant surdimensionnée. Le but ? Qu’on la voie, qu’on l’assume pleinement, bref, qu’on en fasse une vraie pièce mode.

Et même s’il y a de fortes chances pour qu’elle disparaisse au bout d’une ou deux saisons, son règne apporte son lot de looks incontournables et d’idées.

Un doudou portatif

Chaude, la doudoune l’est. Tendance, elle l’est aussi. Mais ce qui la définit le mieux, c’est surtout son côté confortable ! Et pour cause : c’est un véritable doudou portatif, une couette que l’on transporte d’un point à un autre pour pouvoir être cosy tout en suivant la mode et ses aléas.

Des qualités qui nous permettent de nous réconcilier avec cette pièce qu’on avait l’habitude de réserver aux dimanche ou à nos voyages au ski… Et que l’on a quand même passé de nombreuses années à détester.

Nos inspirations

Notre sélection de puffer coats

Veste molletonnée, & Other Stories, 149€

Veste molletonnée noire, Zara, 59,99€

Doudoune sans manche, H&M, 39,99€

Doudoune longue verte, Superdry, 199€

Crédits de l’image de une : @mihaelanedeva, @_0utfitters, @aziiimezon, @athalie_eleonora.

À lire aussi : La Converse revient et elle n’a qu’un seul but : nous tuer les pieds