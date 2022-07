Cette technique vous promet une ligne de sourcils parfaite et elle ne prend que quelques minutes

Si vous avez pendant trop longtemps sur-épilé vos sourcils ou si vous désirez simplement les étoffer, TikTok a mis en avant une technique qui devrait vous plaire.

Parce que le sourcil est au centre de l’attention depuis quelques années, les réseaux sociaux (en l’occurence TikTok) regorgent de méthodes pour pouvoir les sublimer sans avoir systématiquement recourt à des techniques plus invasives. La dernière qui fait le buzz nous vient d’Asie et plus spécifiquement de Corée, et vous allez voir qu’elle est assez efficace (et relativement facile à réaliser) pour obtenir une ligne digne d’une restructuration de pro… À condition bien sûr d’avoir un bon coup de crayon.

Elle s’appelle la technique du « Z ». Si ce nom vous fait penser à Zoro, le héros qui signe son nom à la pointe de l’épée, c’est totalement normal et vous n’auriez pas totalement tort, car le principe est plus ou moins le même.

La technique du « Z » en bref

La technique du « Z » est plutôt simple. L’idée est de tracer une première ligne qui aille de la tête du sourcil supérieur jusqu’au milieu, de descendre en traçant une ligne horizontale en biais à quelques milimêtres de la tête, pour repartir ensuite vers la pointe. Ensuite, il ne reste plus qu’à combler les trous en dessinant poil par poil le sourcil de vos rêves avec le même crayon ou encore avec une crème-gel teintée et un pinceau plat. Estompez un peu le tout avec un goupillon afin d’obtenir un résultat plus naturel, et le tour est joué !

Une méthode sympa… Quand on aime se maquiller

Si cette méthode est très efficace pour restructurer les sourcils, elle requiert quand même une bonne dose de maquillage, ce qui ne sera pas forcément du goût de celles qui se maquillent peu. Malgré tout, il est possible de personnaliser cette méthode, en utilisant un crayon moins gras et prononcé que sur la vidéo afin de donner un effet plus naturel au regard. De cette façon la méthode « Z » fera office d’un ombré et sera donc plus facile à porter…

Crédits de l’image de une : @eyelyn_brows.