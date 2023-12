Ces box de livres féministes sont le cadeau parfait pour un·e amoureux·se de littérature

À la recherche d’un cadeau pour un·e bookworm à la fibre engagée ? On vous dit tout sur les box féministes imaginées par la super librairie parisienne Un Livre et Une Tasse de Thé.

Si vous êtes Parisien·ne ou que vous suivez un peu l’actualité du monde du livre, vous connaissez peut-être déjà Un Livre et Une Tasse de Thé. Située à deux pas de la Place de la République, au cœur de la capitale, cette petite librairie à la devanture verte opaline s’est spécialisée, depuis son ouverture à l’automne 2020, dans les ouvrages engagés, tout en laissant une large place aux livres plus généralistes. Et propose aussi à ses client·es un coin café inclusif et bienveillant, où déguster un carrot cake tout en sirotant un chai latte.

« On a pensé la librairie comme un lieu qui réunit ce qui nous anime dans la vie : la littérature, mais aussi l’engagement politique. Et parce qu’on est gourmandes ! On a voulu créer un lieu de vie, un espace de rencontres et d’échanges d’idées. On s’est demandé comment faire pour que la librairie ne soit pas qu’un lieu de passage, un endroit où on se croise », nous expliquait en juin dernier Juliette Debrix, l’une des deux cofondatrices du lieu.

Des box féministes pour Noël

Cette sélection, à la fois exigeante et grand public (on peut trouver dans les rayonnages de la BD, des beaux livres, de la littérature jeunesse, des romans, des essais…) se décline aussi en box féministes, à recevoir directement dans sa boîte aux lettres, partout en France. Chaque mois, Juliette Debrix et Annabelle Chauvet sélectionnent avec grand soin les ouvrages récents ou des classiques autour d’une thématique, avec le choix entre quatre livres : deux essais et deux fictions, grands formats ou poche.

Le thème du mois de décembre ? Manger ! Vous pourrez ainsi retrouver dans la grande box féministe le formidable essai de Lauren Malka, Mangeuses (éd. Les Pérégrines) ou le roman de Julia Kerninon, Sauvage (éd. L’Iconoclaste). La petite box féministe propose quant à elle le Manifeste pour un vin inclusif (éd. Nouriturfu) de Sandrine Goeyvaerts ou Victoire, les saveurs et les mots (éd. Folio) de Maryse Condé.

Et ce n’est pas tout : en plus du livre à dévorer, les box féministes contiennent la gazette de la librairie et l’invitation à un book club organisé sur Discord pour prolonger la discussion sur les ouvrages sélectionnés et découvrir d’autres pépites recommandées par les lecteurices.

Votre budget est serré ? Pas de souci. Les box féministes sont évidemment disponibles sur abonnement (pour 3 mois, 6 mois, 12 mois), mais aussi par prélèvement tous les mois, à arrêter quand on le souhaite. De quoi prolonger Noël au-delà de décembre et faire découvrir autrement le féminisme à ses proches.

