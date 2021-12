Ce n’est plus Canal+ qui diffusera le festival de Cannes : voici où voir la prochaine cérémonie

Historiquement diffusé sur Canal+, le festival de Cannes s’invitera désormais sur le service public. Une petite révolution !

Cela faisait 28 ans que Canal+ était partenaire du festival de Cannes et en diffusait les cérémonies.

Désormais, ce partenariat n’est plus. Mais alors, où pourrez-vous voir la cérémonie du festival, l’un des événements cinéma les plus importants de l’année ?

Canal+ met un terme à son contrat avec le festival de Cannes

Gérald-Brice Viret, directeur des antennes et des programmes du groupe Canal+ a confié au JDD ce samedi 11 décembre:

« Entre Cannes et Canal+, c’est une longue histoire d’amour. On a fait face à une surenchère de la part du service public, qui a proposé davantage d’argent que nous. »

Un témoignage qui vient confirmer l’article du Point, paru quelque peu avant, qui annonçait en exclusivité la rupture du contrat entre la chaîne et le festival.

Désormais, et toujours selon le directeur des antennes et programmes du groupe Canal+, c’est France Télévisions, en partenariat avec Brut, qui diffuserait la cérémonie du festival.

Les deux groupes auraient en effet fait une proposition au festival, que Pierre Lescure et Thierry Frémaux (le président et le délégué général du festival de Cannes) sont en train d’examiner.

Ceci ne signifie pas, toutefois, que Canal+ se désengage totalement du festival, puisqu’elle continuera à produire des contenus autour de Cannes, notamment une émission quotidienne en prime time.

Le festival de Cannes 2022 se tiendra du 17 au 28 mai. Rendez-vous sur la Croisette… ou plutôt devant la télé !

