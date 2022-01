Ce boucleur Babyliss va vous offrir de belles anglaises et il est à -17%

Plus besoin de passer par la case coiffeur pour avoir les boucles hollywoodiennes qui vous font fantasmer ! Pour les matins où l’envie vous prend de changer de tête, le fer à boucler va devenir l’allié d’un brushing réussi.

Avis à toutes celles qui rêvent d’ondulations ! Si vous êtes dégoutés de ne pas avoir eu les cheveux naturellement bouclés ou la sensation que votre chevelure manque de volume, le fer à boucler va vous offrir le look dont vous rêvez.

Les mots « bigoudis » et « mise en plis » vous rappellent peut-être une grand-mère, pourtant cette technique est toujours appréciée pour son efficacité. Le problème c’est le temps que cela demande d’obtenir le résultat que l’on cherche… Le fer à boucler, lui, ne vous demandera que quelques minutes devant un miroir pour un brushing impeccable.

Pour répondre à vos envies capillaires en deux temps trois mouvements, Cdiscount vous offre pendant les soldes une belle réduction sur ce fer à boucler Babyliss. Le Curl Cecret Steam Shine est à -17% !

Le Babyliss Curl Secret Steam Shine va assouvir vos envies de changement capillaire et il est à 99,95€ au lieu de 120,55€

Un fer qui prend soin de vos boucles

Ce fer à boucler Babyliss va vous faire craquer. Boucles à l’anglaise ou un look retour de plage, vous pourrez vous offrir le style qui vous fait envie directement depuis votre salle de bain.

Ce fer à boucler va friser vos cheveux tout en les protégeant. Sa technologie Hydrotherm Steam System protège et hydrate vos cheveux durant son utilisation grâce à sa fonction vapeur, qui offre également une tenue longue durée à votre brushing.

Le Curl Secret Steam Shine dispose de deux réservoirs à eau intégrés qui lui offrent une belle autonomie. Il est doté d’un revêtement céramique qui permet de bien répartir la chaleur pour ne pas abîmer votre jolie crinière.

Il s’adapte à tous les types de cheveux, fins ou épais, grâce à ses trois températures (entre 190°C et 230°C) et chauffe en seulement dix secondes. Ce fer à boucler Babyliss offre aussi trois temps de pose et trois sens de rotations pour des boucles plus ou moins serrées.

Ce boucleur ne vous demandera pas d’efforts : son système Auto-Curl aspire les cheveux dans son enrouleur et les chauffe pour vous offrir le résultat que vous attendiez. Vous ne finirez plus avec des crampes au poignet !

Son seul petit point faible sont son poids et sa taille qui peuvent, au début, le rendre un peu difficile à manier.

Le fer à boucler Babyliss Curl Secret Steam Shine en bref

Son système vapeur protège et hydrate vos cheveux au cours de l’utilisation

Il est doté de deux réservoirs pour une belle autonomie

Trois températures de 190°C à 230°C, trois temps de pose et trois sens de rotation

Il est équipé du système Auto-Curl qui aspire et enroule vos cheveux automatiquement

Cdiscount vous offre -17% sur le fer à boucler Babyliss Curl Secret Steam Shine. Il est disponible dès aujourd’hui pour 99,95€ au lieu de 120,55€.

