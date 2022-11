Brigitte Giraud devient la 13e femme à recevoir le prix Goncourt, avec Vivre vite

Cette année marque peut-être un tournant pour l’Académie Goncourt. Le jury a fait exception, jeudi 2 novembre 2022, en attribuant son prix à un ouvrage qui n’entre pas dans la catégorie du roman.

Comme à son habitude, l’annonce du prix Goncourt s’est faite au restaurant Drouant, dans le 2e arrondissement de Paris. Cette année, c’est Paule Constant, membre de l’Académie Goncourt, qui était chargée de la révélation littéraire tant attendue. « Le Goncourt est attribué à Brigitte Giraud pour son roman Vivre vite au 14e tour de scrutin par cinq voix contre cinq au roman de Giuliano da Empoli, Le mage du Kremlin, la voix du président comptant double », a-t-elle annoncé jeudi 2 novembre 2022.

Vivre vite, de Brigitte Giraud, aux éditions Flammarion, 20 € les 208 pages.

L’exception du non-roman

L’ouvrage de Brigitte Giraud, édité chez Flammarion, est un récit sur le deuil. Selon France Info, l’autrice de 62 ans revient sur la mort accidentelle de son compagnon, Claude, il y a vingt-trois ans, des suites d’un accident de moto. Il est rare qu’un livre qui ne soit pas un roman remporte le Goncourt. Comme le rappelle Télérama, de grands livres ont été écartés du palmarès du prix au cours des dernières années pour cette même raison.

Il vaut mieux deux livres qui se vendent bien plutôt qu’un seul Didier Decoin, président de l’Académie Goncourt

C’est peut-être pour en débattre qu’il a fallu au jury 14 tours pour se décider. Peut-être aussi la raison pour laquelle Brigitte Giraud était au coude à coude avec Giuliano da Empoli. L’auteur du Mage du Kremlin (éditions Gallimard) peut toutefois se consoler avec le Grand Prix du roman que lui a attribué l’Académie française le 29 septembre 2022. Didier Decoin, le président de l’Académie Goncourt, dont la voix comptant double à fait la différence dans ce scrutin serré, a expliqué son choix : « [Giuliano da Empoli] n’a pas à rougir. Le Grand Prix du roman de l’Académie française est un très beau prix, et en plus son livre se vend déjà très bien. Et je pense aux libraires. Il vaut mieux deux livres qui se vendent bien plutôt qu’un seul. ».

Les lauréates du Goncourt

Parmi les autres ouvrages finalistes, on compte également Cloé Korman, autrice de Presque sœurs (éd. du Seuil) et le romancier haïtien Makenzy Orcel, auteur de Une somme humaine (éd. Rivages). La consécration de Vivre Vite, paru le 24 août dernier, fait de Brigitte Giraud la 13e femme à recevoir le prix Goncourt depuis sa première attribution en 1903. On compte aussi Marie NDiaye (2009), Lydie Salvayre (2014) et Leïla Slimani (2016).

