Bientôt un vaccin anti-covid pour les moins de 5 ans ?

La société Moderna a demandé à l’Agence européenne des médicaments d’évaluer l’utilisation de son vaccin pour les enfants de moins de cinq ans.

Ce jeudi, l’EMA — l’agence européenne des médicaments — a annoncé avoir envisagé l’utilisation de Spikevax, le vaccin du groupe Moderna, pour les enfants de 6 mois à 5 ans.

Bébé se faisant vacciner – Crédits Pixelshot

Les enfants de moins de 5 ans, les prochains vaccinés ?

Marco Cavaleri, chef de la stratégie vaccinale de l’EMA, a déclaré dans un communiqué :

Nous venons de commencer l’évaluation d’une demande de Moderna pour étendre l’utilisation de Spikevax aux enfants de six mois à cinq ans, et c’est la première demande pour ce jeune groupe d’âge.

Une demande de Moderna, similaire à celle reçue en Europe, avait déjà été faite la semaine dernière aux États-Unis, après avoir réalisé des essais montrant que les injections avaient produit une forte réponse immunitaire.

En France, l’EMA a déjà approuvé l’utilisation du vaccin Moderna chez les enfants de plus de cinq ans. Ce public étant certes moins à risque que les personnes immunodéprimées ou âgées, peut tout de même tomber malade et transmettre le virus, mais également, plus rarement, développer un syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique.

Concernant les dosages, le vaccin de ces très jeunes enfants serait réduit à 25 microgrammes par injection, contre 100 pour les adultes, et pourrait être administré en deux doses.

Nous pourrions donc savoir bientôt si cette dernière tranche d’âge, celle allant de 6 mois à 5 ans, sera également éligible à l’utilisation du vaccin du groupe américain.

Crédit photo image de une : Naumoid pour Getty Image

À lire aussi : Vaccin contre le Covid et endométriose : « encore une fois, on ne nous prend pas au sérieux »