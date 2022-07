Balle Perdue 2 : la bande-annonce du thriller français phénomène sur Netflix

La suite de Balle Perdue, le carton de Netflix, sortira le 10 novembre sur la plateforme.

En 2020, Netflix créait la surprise en sortant un thriller français qui avait explosé tous les scores. Moins de deux ans après, la suite débarque avec une date de sortie prévue le 10 novembre.

La bande-annonce de Balle Perdue 2 : Lino est de retour

Cette suite nous plonge quelque temps après la mort de Charras. Lino et Julia ont pris la relève et forment la nouvelle équipe de choc de la brigade des stups. Bien déterminé à retrouver les assassins de son frère et de son mentor, Lino continue sa traque et ne laissera personne se mettre en travers de sa route.

Carton plein pour le premier volet

En 2020, Balle Perdue devenait un phénomène Netflix. Le thriller français a fait un carton dans l’Hexagone et à l’international, où il aurait été vu 37 millions de fois, selon la plateforme. Le film avait atteint le sommet du classement français et s’était même fait une place dans les tops 10 aux États-Unis et au Brésil.

Bonne nouvelle si vous avez aimé le premier film : Guillaume Pierret sera de nouveau aux commandes, accompagné des acteurs qui ont fait le succès de Balle Perdue. En tête d’affiche, on retrouvera Alban Lenoir qui donnera la réplique à Stéfi Celma (Dix pour Cent) et Pascale Arbillot (Les Petits Mouchoirs). Diego Martin, le directeur dans Élite sera aussi de la partie, même si son rôle est encore tenu secret.

Crédit de l’image à la Une : © Netflix