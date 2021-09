Baissez le volume : fous rires et cris stridents ce soir en live sur Secret Neighbor avec tout le crew Mad !

Préparez vos meilleurs snacks : ce 6 septembre dès 19h, le crew de stream Madmoizelle découvre le jeu d’horreur multijoueurs Secret Neighbor en live !

Il était temps ! Secret Neighbor, c’est le deuxième opus tant attendu du premier jeu Hello Neihbor, le désormais très célèbre voisin aux secrets précieusement gardés connu d’une grosse populations de gamers.

Ce deuxième volet, qui se situe entre l’acte 1 et l’acte 2 de Hello Neighbor, va faire trembler notre crew de stream.

Secret Neighbor est un jeu PvP (joueur contre joueur) qui joue sur la discorde et la mésentente pour offrir des parties complètement folles et amusantes d’un côté comme de l’autre.

Ce jeu d’horreur à suspense en multijoueurs raconte l’histoire d’enfants voulant libérer leur amie du sous-sol du sinistre voisin. Le problème, c’est que le voisin se fait justement passer pour l’un d’entre eux…

Notre crew Twitch Madmoizelle devra savoir se faire confiance ou fuir leurs propres camarades en fonction de la situation car l’un d’eux pourrait très bien être le voisin qui attend le moment propice pour passer à l’action et les capturer sans que personne ne se doute de rien.

Ce soir, l’entièreté du crew vous prépare un live haut en couleurs. Shakaam, MisterDwight, Peps, HanaChan, SekaiLove, Raumeuh et Rose seront-ils efficaces et sérieux dans leurs quêtes ? Bien sûr que non. Mais pas de doute sur le fait qu’on va bien se marrer !

Envie de tenter l’expérience avec vos amis — ou ennemis ? Le jeu est dispo sur PC, Switch, Xbox et Playstation, alors pas d’excuse pour manquer le coche !