Aya Nakamura x Undiz : la collab’ inattendue de (sous-)vêtements

La chanteuse Aya Nakamura signe une collab’ mode avec la marque Undiz : des vêtements d’inspiration lingerie et des sous-vêtements jusqu’au bonnet F. Le premier volet sort le 31 août 2021 pour habiller toutes les Jolies Nanas.

« Le soir venu, faut qu’on se mette à l’aise », chante Aya Nakamura dans Doudou. Mais c’est des tenues pour le jour comme pour le soir, et même la nuit, que la chanteuse française la plus écoutée dans le monde vient d’imaginer pour la marque de sous-vêtements Undiz ! Une collection baptisée « one day, one night » qui brouille les frontières entre lingerie et tenues de ville.

Des vêtements d’inspiration lingerie à porter de jour comme de nuit

Cela peut paraître surprenant, et pourtant c’est la tendance que prend la mode depuis quelques saisons déjà : le sens dessus-dessous ! Ce qui était traditionnellement reconnu comme de la lingerie s’affiche aujourd’hui dans la rue.

Même si le commun des mortels ne dispose pas de gardes du corps comme Rihanna, Bella Hadid, et autres Hailey Bieber qui peuvent se balader sereinement dans l’espace public en simple brassière, pin top et autres hauts seconde peau, Aya Nakamura rend la tendance relativement plus portable. Et l’adresse même à toutes les identités de genre, si l’on se fie aux personnes présentes dans la campagne !

Un premier volet de la collab Aya Nakamura x Undiz dispo dès le 31 août

Au programme, des hauts seconde peau en résille, avec ou sans coutures volontairement apparentes (comme le veut la tendance du moment), des shorts cyclistes imprimés pour changer des modèles unis qu’on trouve facilement partout aujourd’hui, des joggings en velours effet peau de pêche à rendre jaloux les modèles emblématiques Juicy Couture so Y2K. Mais aussi des sous-vêtements, qui vont désormais jusqu’au bonnet F, afin de convenir à davantage de morphologies, y compris les plus fortes poitrines.

À des prix oscillant entre 7,95 et 24,95€, cette collab’ Aya Nakamura x Undiz sera disponible dès le 31 août 2021 aux Galeries Lafayette Haussmann (à Paris) et sur undiz.com, puis dans une sélection de points de vente physiques à partir du 1er septembre.

Un second volet devrait également être dévoilé à partir de mi-septembre, pour continuer d’habiller la « Jolie Nana » qui sommeille peut-être en chacune de nous… ou est déjà bien réveillée.

