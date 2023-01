Aux Oscars, aucune femme nominée dans la catégorie meilleure réalisation

Après des mois de suspense, l’Académie des Oscars a enfin dévoilé la liste des films nominés pour la 95e édition. En 2023, la catégorie meilleure réalisation est monopolisée par cinq hommes et n’inclut aucune femme.

Après le sacre de meilleure réalisatrice pour Chloé Zhao il y a deux ans, puis celui de Jane Campion l’année dernière, on pouvait croire que les lignes avaient bougé dans le monde très patriarcal des Oscars. Malheureusement, les nominations de 2023 marquent un retour en arrière.

3 femmes nominées depuis 1929, aucune en 2023

Cette année, l’Académie des Oscars a décidé qu’aucune femme n’allait concourir dans la principale catégorie de la cérémonie : celle de la meilleure réalisation.

Les cinq concurrents au prestigieux titre sont tous des hommes. Sur la liste des cinq finalistes, on retrouve ainsi les noms de Martin McDonagh pour Les Banshees d’Inisherin, Daniel Scheinert et Daniel Kwan pour Everything Everywhere All at Once, Steven Spielberg avec The Fabelmans, Todd Field pour Tar ainsi que Ruben Östlund, dont le film Sans Filtre a déjà décroché la Palme d’or au festival de Cannes l’année dernière.

Avec une telle sélection, il est difficile de croire que l’Académie soit décidée à inverser une norme sexiste à l’œuvre depuis la création des Oscars. En effet, depuis 1929, seules trois femmes ont été récompensées du trophée de la meilleure réalisation. Kathryn Bigelow était la première avec son film Démineurs en… 2010, soit 81 ans après la première cérémonie. À l’inverse, 18 réalisateurs ont décroché le titre non pas une, mais deux fois.

© A24

Cette année, les grands films réalisés par des femmes ne manquaient pas

Malgré ce choix des jurés, les concurrentes légitimes ne manquaient pas. Où sont passés les excellents Aftersun de Charlotte Wells, The Woman King de Gina Prince-Bythewood ou encore She Said, épopée de Maria Schrader dénonçant précisément le patriarcat et la culture du viol à Hollywood ?

Si l’on peut se réjouir qu’Everything Everywhere All at Once, porté par l’actrice malaisienne de 60 ans Michelle Yeoh, ait raflé 11 nominations, on note aussi deux oublis remarqués. En effet, on regrette l’absence des sublimes Saint Omer d’Alice Diop et de Joyland de Saim Sadiq, deux grands films féministes qui n’ont pas été retenus dans la catégorie du meilleur long-métrage international.

© Condor Distribution



À lire aussi : Chef-d’oeuvre féministe sur la transidentité, Joyland est le meilleur film à voir cette semaine

Vous aimez nos médias ? Dites-le nous dans cette enquête !