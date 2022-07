MeToo : le film sur l’enquête qui a révélé l’affaire Weinstein se dévoile dans une bande-annonce

L’enquête qui a fait éclater l’affaire Weinstein et le mouvement #MeToo a été adaptée pour le grand écran dans She Said. Le film suit les deux journalistes du New York Times.

Prévu pour une sortie en salles le 4 janvier 2023, She Said s’est dévoilé dans une bande-annonce poignante.

Le film de Maria Shrader révèle les coulisses de l’enquête qui a fait chuter Harvey Weinstein, producteur hollywoodien accusé de violences sexuelles par plus de 80 femmes.

La bande-annonce de She Said

Carey Mulligan (Drive, Les Suffragettes, Promising Young Woman) et Zoe Kazan (Et (beaucoup) plus si affinités, Un hiver à New York) incarnent respectivement Megan Twohey et Jodi Kantor.

Les investigations de ces deux journalistes du New York Times ont brisé des décennies de silence autour des agressions sexuelles à Hollywood, donnant ainsi une nouvelle résonance à la parole des victimes dans le monde entier, notamment à travers le hashtag #Metoo, ce mouvement initialement créé par l’activiste Tarana Burke en 2007.

Lumière sur l’enquête à l’origine de #MeToo

Dès la bande-annonce, on éprouve avec douleur le règne du silence imposé aux victimes et la difficulté pour Megan Twohey et Jodi Kantor d’obtenir les témoignages de ces nombreuses femmes traumatisées. Les premières images suffisent aussi à constater le sexisme et la complicité des autres hommes… et de tout un système.

© Universal Studios

She Said est adapté du livre She Said : L’enquête qui a révélé l’affaire Weinstein et fait exploser le mouvement #Metoo, coécrit par Megan Twohey et Jodi Kantor, qui a remporté le prix Pulitzer. Le film est réalisé par Maria Shrader, une cinéaste allemande à qui l’on doit l’excellente mini-série Unorthodox et le tout aussi bon I’m Your Man, qui est actuellement au cinéma.

© Capture d’écran de la bande-annonce

Crédit de l’image à la Une : © Universal Studios