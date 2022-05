Au secours, le mec de mon fils n’est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir

Vous avez des questions ? La Daronne a les réponses ! (Oui bon, c’est pas forcément les meilleurs conseils, mais elle fait ce qu’elle peut, hein.) Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre courrier du cœur pas comme les autres.

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés d’une louche d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

La question pour la Daronne

Chère Daronne, Mon fils de 15 est amoureux pour la première fois. Nous avons de très bons rapports et nous sommes très heureux pour lui. Nous avions vraiment hâte de rencontrer l’heureux élu. Le problème, c’est qu’il est amoureux de Lukas et que si Lukas est très gentil (vraiment très gentil), il est vraiment con. Vraiment vraiment con. Non, mais ce n’est pas possible, je te jure. Il rigole bêtement à longueur de temps, ne comprend rien quand on lui parle d’actualité, ne nous parle que de jeux vidéo (POURQUOI ???). Je fais quoi ? Je le fous dehors ou je subis ? Mon gamin a l’air heureux avec lui, il a de la bouse dans les yeux ou quoi ? Anna

La réponse de la Daronne

Ma petite tarte à la roquette,

Ahhh l’adolescence, ce moment où nos enfants commencent à faire leurs propres choix, qui ne sont certainement pas les mêmes choix que ceux d’une daronne quarantenaire, mais qu’on doit se farcir quand même et avec le sourire, siouplait.

Qu’est-ce que tu veux que je te dise. On n’avait qu’à pas élever nos enfants dans la bienveillance et la communication. Maintenant, tu en paies les frais et c’est bien fait pour toi : ton fils te fait confiance, te raconte sa vie et te présente même son mec.

Mais sérieusement, qu’est-ce que Dolto et Fillozat ont fait de nous ?

À mon époque, on faisait le mur, et je suis persuadée que nos parents étaient parfaitement au courant, mais qu’ils préféraient encore qu’on les prenne pour des quiches plutôt que de se taper Gilles, un étudiant en philosophie à l’hygiène douteuse, au petit-déjeuner le dimanche matin. Comme je les comprends.

Bref, qui sème le vent récolte la tempête et ton fils se sent suffisamment à l’aise avec ses parents pour ramener son petit ami, à 15 ans. Ah bah bonjour le sale boulot. Va falloir assumer maintenant.

Ton fils, ses choix

C’est vrai que c’est dommage que le petit copain de ton fils soit con comme la lune. C’est dommage, surtout que tu ne peux rien y faire. Devenir adulte, c’est avoir le droit de faire ses propres choix.

Ton fils a l’air bien avec Lukas, c’est ce qui compte. Et rien que pour ça, il faut apprendre à serrer les dents et à dégainer ta plus belle poker face quand Lukas sort des énormités.

On s’en fout que tu n’aimes pas Lukas. On s’en fout que Lukas te sorte tellement par les trous de nez, que tu aies envie de brûler sa putain de barbe clairsemée. Ton fils a le droit de choisir Lukas. Même si on ne sait pas pourquoi.

Pour être claire, je ne dis pas qu’il faut suivre nos enfants, ou quiconque par ailleurs, dans tous leurs choix fantasques mais dans ta lettre, tu précises bien que Lukas n’est pas méchant, juste vraiment, vraiment stupide.

À ce que je sache, être stupide ne constitue pas un crime, c’est juste une conjoncture très importune. Et absolument pas objective. Alors que tu pleures les raisonnements de ce teubé en puissance, ton fils, et avec lui le monde, y voit peut-être le futur plus grand esprit de notre siècle. C’est peu probable, mais c’est possible. On ne sait pas.

Les cons, c’est le chienlit de l’humanité, mais ils sont partout

Évidemment, tout le monde n’a pas ma diplomatie, et il est fort possible qu’un jour un « PUTAIN LUKAS T’ES CON OU T’ES CON BORDEL ? » jaillisse de ta bouche par inadvertance.

Mais fais gaffe, en affichant ouvertement ton animosité à l’égard de Lukas, ton fils va seulement vouloir le fréquenter encore plus. Bah oui, vu l’ambiance bienveillante qui a l’air de planner chez vous, le pauvre n’a pas de raison de se rebeller et pour un adolescent, c’est dur.

Et puis Roméo et Juliette ça fait rêver, surtout qu’apparemment tout le monde a oublié comment ça se terminait.

L’autre risque, si tu rejettes son aimé, c’est qu’il n’ose plus te présenter ses copains et globalement les gens qui comptent pour lui. Donc, vraiment, ronge ton frein. Si ton fils est malin, il se rendra rapidement compte que son mec, lui, ne l’est pas. Et sinon, tu sais des parents qui en peuvent plus du compagnon de leur enfant, il y en a des tas. C’est la vie.

Crois en ma longue expérience, mon joli dauphin, tu préfères ton petit trésor bien au chaud sous ton toit, protégé par ton regard agacé, mais aimant, plutôt qu’en train faire le mariole on ne sait où avec on ne sait qui.

Tu as la chance que ton fils se sente suffisamment à l’aise avec toi pour te présenter les gens qui comptent pour lui. Moi, je pense que ça vaut tous les silences complaisants du monde.

Quitte à répondre un laconique « il est gentil » quand ton fils te demandera ce que tu penses de son chéri. Je ne te conseille pas de mentir en prétendant que tu le confonds avec Elon Musk (et apparemment, Elon Musk est très intelligent, mais je ne le connais pas personnellement, donc je ne peux pas confirmer), mais simplement de tolérer Lukas, jusqu’à ce qu’il sorte de lui-même de la vie de ton fils.

Ou que tu arrives à te faire une raison.

Je te laisse, je reçois mes beaux enfants à déjeuner et il faut que j’aille me soûler d’abord.

La bisette,

Ta daronne

