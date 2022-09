Astrid Faure nous présente En Cavale, sa maison d’édition géniale

Rencontre avec la pétillante Astrid Faure, co-fondatrice des Éditions En Cavale.

Nous avons pu rencontrer Astrid Faure lors d’une présentation d’En Cavale, une maison d’édition spécialiste de jeux d’enquêtes pour enfants. Son projet d’entrepreneuse, son parcours et sa passion nous ont donné envie de partager avec vous le portrait de cette femme pleine de pep’s et d’idées.

Interview d’Astrid Faure, une espionne en cavale

Madmoizelle : pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Astrid Faure : Je suis co-fondatrice des Éditions En Cavale, avec Margaux Bruineaud. On est deux Lyonnaises un peu zinzins qui débordent d’énergie et dont les idées fusent ! On s’est donné la mission de faire rêver les enfants pour faire d’eux des adultes éveillés et engagés pour le monde de demain.

Astrid Faure et Margaux Bruineaud – En Cavale

Madmoizelle : c’est quoi exactement En Cavale ?

Astrid Faure : Pour faire simple, En Cavale est une aventure fantastique dont votre enfant est le héros. Par extension, c’est une échappée merveilleuse, une bulle d’évasion créée grâce à l’incroyable pouvoir de l’imagination.

En Cavale est une maison d’édition spécialiste de jeux d’enquêtes pour enfants (7-12 ans). À la fois mystérieuses, drôles et un tantinet décalées, nos aventures sont proposées sous des formats inédits : correspondance postale, décor à construire, histoire à écouter, livre interactif aux scénarios multiples… En Cavale offre aux familles des expériences aussi magiques qu’immersives, et sans aucun écran.

Madmoizelle : pourquoi avez-vous décidé de créer cette maison d’édition ?

Astrid Faure : Par soif de sens pour ma vie professionnelle, par amour pour le monde de l’enfance et de tout ce qui en découle. Plus précisément, En Cavale est là pour proposer des valeurs d’authenticité, retrouver de la lenteur dans ce monde, de la magie dans son quotidien. On essaye de montrer à chacun la poésie de son environnement, dans un monde qui va trop vite et qui déborde de sollicitations et d’informations.

Madmoizelle : quelles ont été les difficultés que vous avez pu rencontrer ces dernières années avec votre entreprise ?

Astrid Faure : Les difficultés, il y en a tout le temps ! Mais elles deviennent toujours des opportunités, et je pense que rien n’arrive jamais vraiment par hasard. Par exemple, la crise sanitaire nous a permis de nous affirmer sur le développement de notre stratégie e-commerce. Si jamais les ventes sont moins bonnes que prévu, alors on ajuste le tir pour comprendre pourquoi, sans attendre que la situation devienne critique. Sur le coup, c’est plus ou moins facile d’encaisser les coups durs, mais avec le recul, ils font toujours avancer et progresser !

Madmoizelle : est-ce que vous pensez que vous allez élargir votre gamme et proposer des jeux aux espions plus jeunes ?

Astrid Faure : on est en réflexion permanente sur la question de proposer des enquêtes au plus grand nombre, donc pourquoi pas aux plus jeunes !

Les enquêtes En Cavale

Madmoizelle : est-ce que c’est plus dur de s’imposer en tant que femme dans le milieu des jeux et jouets pour enfants ?

Astrid Faure : je trouve qu’il est très agréable d’évoluer dans le secteur du jeu et du jouet de manière globale. Le sujet est fun et ludique par définition ! On peut toutefois constater que les boîtes « à l’ancienne » de grandes marques traditionnelles restent encore assez patriarcales avec un système assez classique, très codé.

Mais depuis plusieurs années, on constate l’émergence de nouvelles marques et de nouveaux acteurs / créateurs / éditeurs / fabricants, dont les codes changent !

Je trouve que le secteur reste à la fois très sérieux et business, mais cool pour autant, avec un fort esprit entrepreneurial d’entraide. Peu importe qu’on soit une femme ou un homme, les nouveaux et nouvelles entrepreneuses du jeu et du jouet sont très sympas et accessibles.

Madmoizelle : quels conseils donnerais-tu à une future entrepreneuse qui voudrait se lancer ?

Astrid Faure : d’oser ! Il faut essayer, tout tenter pour ne jamais regretter. Le passage à l’action fait toute la différence, c’est ce qui fait qu’on avance vite, même si c’est pour changer de direction au fur et à mesure de l’avancée de son projet. Je conseille aussi de parler de son projet autour de soi : c’est comme ça qu’on évolue et qu’on affine ses idées.

Crédit photo image de une : Les éditions En Cavale

