Alerte guimauve : Mike et Susan (enfin leurs interprètes) réunis dans un film de Noël

Après des années d’une séparation qui a foudroyé le cœur de plus d’une fan de Desperate Housewives, les interprètes de Mike et Susan se retrouvent à l’écran !

Ils ont été ensemble, puis en fait non. Puis re-ensemble, puis en fait non. Ils se sont mariés et ont divorcé. Puis ils se sont remariés. Et puis (spoiler d’y a un moment quand même) Mike est mort et ça a été la fin de l’histoire d’amour en dents de scie du couple mythique de Desperate Housewives : Mike et Susan.

Cette année, en guise de cadeau de Noël, les deux interprètes de nos héros au cœur plein de miel, Teri Hatcher et James Denton, se retrouvent à l’écran.

Et franchement, ça nous fait un petit quelque chose.

Teri Hatcher et James Denton dans un film de Noël

Hallmark Channel a décidé de nous faire un cadeau de Noël aux saveurs d’antan en réunissant nos deux acteurs chouchous près de 10 après qu’ils ont arrêté de travailler ensemble.

Évidemment, comme tout bon film de Noël qui se respecte, A Kiss Before Christmas devrait suinter de guimauve et de bons sentiments… et c’est précisément pour ça qu’on trépigne de hâte.

Dans ce monde de brutes et d’Éric Zemmour, il fait bon renifler un peu devant une histoire d’amour cucul la praloche.

Cette année, le film qui illuminera notre mois de décembre aura pour héros non pas un pompier en deuil, non pas une secrétaire et mère célibataire qui a un furieux besoin de recruter d’urgence un ramoneur, mais un directeur du développement immobilier, nommé Ethan Holt, qui est un père marié avec deux adolescents.

La veille de Noël, Ethan apprend qu’il n’aura pas la promotion qu’il attendait et déplore le fait que sa gentillesse joue en la défaveur de ses affaires.

Par un tour de magie surprenant, son souhait le plus cher devient réalité et il se réveille dans la peau d’un PDG sans femme ni enfants. Conscient qu’il a perdu tout ce qu’il aimait vraiment, il va devoir retourner à sa vie d’avant.

Et Joyce, celle qui était sa femme dans sa « première vie » va l’aider à retourner à la normale.

Voilà qui devrait donner une opportunité à Teri Hatcher et James Denton de terminer leur histoire d’amour fictive de manière plus heureuse que dans la culte Desperate Housewives !

