Absurdité maximale : la Chine change la fin de Fight Club et vide le film de son sens au passage

En Chine, le film Fight Club ne se termine pas comme dans les autres pays. Une plateforme le diffusant aurait coupé la fin mythique pour la remplacer avec un texte expliquant que les autorités sont les gagnantes de l’histoire.

Alerte spoilers Attention, cet article révèle le dénouement de Fight Club (le vrai, et le nouveau, du coup).

On se souvient tous du mythique film Fight Club et de son twist de fin incroyable. Le rôle principal, joué par Edward Norton, se rend compte que son acolyte Tyler Durden (Brad Pitt) n’est pas réel, mais bien une création de son imagination qu’il décide de « tuer ».

Après ce retournement de situation, la scène finale de Fight Club montre Edward Norton observant à l’horizon quelques immeubles de la ville exploser : un drame qui faisait partie du plan de « Tyler » pour détruire les banques, et de ce fait, plonger la société consumériste dans le chaos.

En Chine, cette fin impactante n’est pas passée : la plateforme de streaming Tencent Video a décidé de remixer le film.

Le grand final de Fight Club en Chine

CNN Business a découvert en regardant cette version du film que la plateforme chinoise affiche à la fin un texte d’explication et non pas la scène finale. Il y est écrit :

« Grâce aux indices donnés par Tyler, la police arrive rapidement à comprendre son plan et arrête tous les criminels avec succès, empêchant la bombe d’exploser. Après le procès, Tyler est envoyé dans un asile et reçoit un traitement psychologique. Il sort de l’hôpital en 2012. »

Tout est donc « bien qui finit bien », Tyler n’est pas une invention du personnage principal, et le capitalisme continue sa petite route ! Il est assez clair que la critique de la société que véhicule Fight Club est ici censurée pour ne pas faire passer les autorités pour des méchants…

Les fans en colère contre Tencent Video

Dans les commentaires sur Tencent Vidéo, certains utilisateurs qui visiblement connaissaient la fin étaient très en colère. Par exemple, l’un d’entre eux a déclaré que c’était « trop ridicule ». Une autre personne a dit que c’était une honte pour l’histoire du cinéma.

L’auteur de Fight Club, Chuck Palahniuk, a réagi à cette histoire dans sa newsletter sur un ton sarcastique en disant :

« Tyler et son gang ont tous été arrêtés. Il a été condamné et envoyé dans un asile. C’est génial. J’en avais aucune idée ! La justice gagne toujours. Rien n’a jamais explosé. Fini. »

Il est important de noter cela-dit que la fin du film de David Fincher diffère déjà du livre écrit pas Chuck Palahniuk. En effet, dans le livre, le narrateur tente de se suicider et se réveil ensuite dans un hôpital psychiatrique. Les employés de cet hôpital se révèlent être des membres du Projet Mayhem, prévu pour faire exploser la bombe. Ils expliquent au narrateur qu’ils attendent le retour de Tyler.

Le film insiste plus sur le fait que la partie « Tyler » du narrateur ne reviendra jamais et se concentre sur son nouveau départ avec Marla. Il y a un point final, où le livre se termine plutôt sur une fin ouverte.

Cependant, l’État ne triomphe pas pour autant dans le livre, tout comme dans le film, ce qui rend la fin en Chine très différente.

Il ne semble pas trop en colère, bien qu’il en aurait le droit. Changer un plot-twist comme celui-là revient presque à ne pas faire couler le Titanic, ou à ne pas faire mourir Mufasa, ça n’a plus de sens !

