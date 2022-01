On sait enfin quand Top Chef revient, avec son nouveau jury et ses voix off de l’enfer

Emparez-vous de vos plus beaux fouets chromés : Top Chef revient dans quelques semaines et va donner du grain à moudre à votre estomac !

Rien ne pourrait davantage émoustiller notre mois de janvier que l’annonce de l’arrivée imminente de Top Chef, alias le meilleur programme télé de tous les temps (avec Danse avec les Stars, of course).

Top Chef 2022, ça arrive quand ?

Après une édition 2021 absolument délicieuse où notre chouchou Mohamed a été couronné grâce à sa cuisine solaire et généreuse, c’est au tour de nouveaux candidats de s’essayer au concours.

Et c’est le 16 février que les meilleurs cuisiniers de France essaieront de gagner une place dans la brigade de leurs chefs préférés. Autant dire après-demain !

En parlant de chef, vous avez déjà du lire qu’il y a du changement cette année.

En effet, Michel Sarran — qui a récemment ouvert une ligne de restaurants de croques-monsieur sexy — ne sera plus de l’aventure (ce qui nous brise le cœur, d’autant plus que c’était le plus fort à l’épreuve de la boîte noire). Il sera remplacé par Glenn Viel, le chef d’Oustau de Baumanière, triplement étoilé, dont on nous a rebattu les oreilles dans l’édition 2021.

On se doutait donc que ce cuisinier, qui avait droit à plus de visibilité que les autres lors de la saison 12, aurait un rôle important cette année.

Ce qui n’est pas sans nous décevoir, puisqu’une nouvelle fois, l’émission a choisi de privilégier un casting très masculin, le jury étant donc composé de 3 hommes contre seulement une femme…

Outre cette déconvenue, il nous tarde évidemment de faire connaissance avec les nouveaux candidats et candidates et de voir Stéphane Rotenberg prononcer son triomphal :

« 3, 2, 1 : on lève les mains. »

Allez, le 16 février ça va arriver très vite !

