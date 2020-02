[Appel à témoins] Comment les hommes vivent le 8 mars

Les hommes et le 8 mars Tu es un homme et tu souhaites t’exprimer sur ta vision de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars, et sur ton positionnement au moment de cette journée ? Envoie-moi un mail à l’adresse jaifaitca[at]madmoiZelle.com, avec en objet « Le 8 mars et moi ». Tu as jusqu’au 4 mars GRAND MAXIMUM pour envoyer ton mail, et n’oublie pas de préciser ton âge ! Si tu veux de l’aide pour t’exprimer, tu trouveras des questions auxquelles répondre dans cet article.

À l’approche de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars, tu dois t’en douter, la rédac de madmoiZelle prépare tout un tas de contenus.

Et c’est dans ce cadre que je m’adresse à toi, jeune homme qui me lit.

La journée du 8 mars : côté femmes, et côté hommes

La journée internationale des droits des femmes, c’est une journée de lutte et de sensibilisation militante et politique, une journée dédiée à faire le point et se poser la question :

On en est où, et on va où, concrètement, concernant les droits fondamentaux des femmes trop souvent bafoués ?

Cette journée, quand on la vit en tant que femme, c’est aussi parfois un moment pas très agréable à passer.

Notamment à cause de celles et ceux qui considèrent que c’est la « journée de la bonne femme », et les réductions sur les épilateurs et les aspirateurs dans les supermarchés…

On se rend souvent compte que la symbolique et l’importance de cette journée n’est pas vraiment comprise par tous et toutes.

Le 8 mars, c’est aussi parfois l’occasion pour les hommes qui nous entourent et qui ne s’expriment pas forcément le reste de l’année de lancer des conversations, et de parfois faire remonter leurs interrogations.

C’est à ces hommes que je m’adresse aujourd’hui.

Si tu es un homme, exprime-toi au sujet du 8 mars !

Peu importe si tu as un éveil ou une sensibilisation au féminisme, peu importe si tu comprends réellement à quoi sert la journée internationale des droits des femmes ou non.

Peu importe ton positionnement sur le féminisme au quotidien : tu es légitime de t’exprimer.

L’idée est justement d’avoir une assez grande diversité de discours et d’avis pour avoir une photographie réaliste de comment se placent les hommes par rapport au 8 mars.

Si tu souhaites participer tu peux donc répondre à ces questions :

Quel âge as-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Est-ce que tu souhaites être anonyme ou non (je parle de ton prénom) si ton témoignage est publié ?

Est-ce que tu avais connaissance que le 8 mars est la journée internationale des droits des femmes ? Si oui, est-ce que tu te souviens de quand et comment tu l’as découvert ?

As-tu des incompréhensions concernant cette journée et sa signification, et si oui, quelles sont-elles ?

Pour toi, à titre personnel, que représente cette journée ? À quoi sert-elle ? Est-ce qu’elle est importante, et si oui ou si non, pourquoi ? Est-ce que c’est une journée marquante pour toi, et à quel titre si c’est le cas ?

Comment te sens-tu à l’approche de cette journée et/ou pendant cette journée ? Est-ce que tu sens un climat différent, ou est-ce que tu adoptes une posture différente ?

Est-ce que tu estimes que tu as une place dans cette journée, si non, pourquoi ? Et si oui, quelle est-elle selon toi ?

Est-ce que tu as des anecdotes de conversations ou débats que tu as eu à propos de cette journée, ou pendant cette journée que tu pourrais raconter ?

Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?

Réponds-y par mail à l’adresse jaifaitca[at]madmoiZelle.com avec en objet « Le 8 mars et moi » !

Sache que plus tu me donnes de détails et anecdotes, mieux ce sera.

N’aie pas peur d’être trop long, ou de trop en dire, quand bien même ta réflexion ne serait pas arrêtée, tu as le droit de m’exposer cette réflexion si tu es en plein dedans.

Si c’est possible, sois rapide dans l’envoi de ton mail, car l’article sera publié la semaine avant le 8 mars, c’est à dire d’ici une petite semaine !

Partage cet article autour de toi !

Comme la majorité des personnes qui vont lire cet article sont des femmes, et quelques unes des hommes assez éveillés au féminisme car lecteurs de madmoiZelle, je compte sur toi qui me lis pour partager massivement cet appel.

À tes potes, ta famille, sur tes réseaux… Cela va être nécessaire pour que je récolte assez de témoignages diversifiés !

