7 choses (un peu) dégueu que nos enfants nous forcent à faire

C’est pas toujours un long fleuve tranquille d’être parents, alors n’hésitons pas à prendre du recul sur notre quotidien et à en rigoler un peu. Surtout des trucs dégueu !

De toute façon, lorsqu’il s’agit de nos enfants, ce n’est (presque) jamais dégueu. J’espère que vous vous reconnaîtrez, ne serait-ce qu’un petit peu, et que je ne suis pas seule.

1. Le fameux coup du léchage de tétine pour la nettoyer

Contexte : vous êtes dans un parc, dans la nature ou dans la rue – ou pire encore, dans les transports en commun. Soudain, le gentil bébé, comme soudain possédé par une force maléfique, enlève la tétine de sa bouche et la jette par terre dans un geste de fureur puis se met à pleurer — car oui, il est accro à ce petit bout de plastique.

La maison est loin, on n’en a pas prévu d’autre, il n’y a pas de pharmacie ouverte à l’horizon. Et là, c’est le drame : l’idée vient de lécher la tétine pour la nettoyer. Voilà comment on se laisse tenter…

Bon, OK : ça reste dégueu, à la fois pour le parent et pour le bébé. Avant d’avoir des enfants, je jugeais énormément les personnes que j’ai vues faire ça, d’ailleurs, en ayant presque un petit haut-le-cœur, mais voilà… les choses ont changé depuis l’arrivée de mes jumeaux et il m’est arrivé de le faire !

D’après une étude scientifique sérieuse, ça baisserait le niveau des potentielles allergies alors ne nous privons pas, écoutez.

2. Le mouche-bébé et ses délices

Beaucoup d’informations fausses – car on aime se faire peur – circulent sur les mouches-bébé. Faisons donc le point.

Non, on ne délecte pas la morve de son bébé. Certains mouches-bébé sont à aspiration manuelle, d’autres sont électroniques mais il y a toujours une petite mousse qui arrête le contenu visqueux.

Cette technique d’aspiration, bien que courante, n’est pas forcément la plus efficace : rien ne vaut un petit coup de sérum phy bien senti pour désencombrer le nez de nos chers et tendres, qui ne savent pas encore se moucher.

OK, j’ai une amie qui le fait tout de même directement, à l’ancienne, à savoir en aspirant par sa bouche le nez du bébé, mais c’est une technique qui n’est clairement pas donnée à tout le monde et elle est applicable uniquement pour les bébés peu malades. Ce qui n’est clairement pas le cas de ceux et celles qui vont à la crèche…

3. Mettre les mêmes chaussettes plusieurs jours

Tout dépend de l’âge de votre enfant mais il semble assez clair que les bébés transpirent peu des pieds, alors pourquoi se compliquer la vie ?

Lui mettre les mêmes chaussettes deux ou trois jours, quand on se rend compte qu’il ne reste plus que les dépareillées dans le tiroir (où sont passées les autres, d’ailleurs ?), ce n’est pas condamnable.

Bon, là, en revanche, il faut les changer. (© Unsplash)

4. Les 1 001 vertus du liniment

Le linement, produit magique, permet de laver efficacement les bébés lors des changes. Mais qui n’a jamais utilisé ce fameux produit, composé d’eau de chaux et d’huile d’olive, pour un autre usage ?

En ce qui me concerne, il m’est déjà arrivé de nombreuses fois de l’utiliser en démaquillant – uniquement quand je n’en avais plus, bien sûr… Lorsque l’on est parents, on n’a plus autant le temps qu’avant d’aller faire des courses, écoutez !

Peut-être que je suis un peu seule sur ce coup-là mais en tout cas, c’est plutôt efficace… alors pensez-y !

5. Sentir les couches

Restons, pour le plaisir, encore quelques instants dans le domaine du change. Car ce qui devient au fil du temps un geste tout à fait banal et anodin du quotidien, à savoir renifler le paquet potentiellement plein de caca de son bambin, peut sembler d’un point de vue extérieur un truc sacrément dégueu. J’entends.

Mais bon, une fois de plus, ce n’est pas un choix, c’est juste une question d’efficacité !

Mon beau-père dit souvent qu’à son époque, il préférait glisser le doigt dans la couche. Mais bien sûr, ce n’est qu’une blague. J’espère…

6. Finir les petits pots de son enfant

Que celui ou celle qui n’a jamais fini la nourriture froide de son bébé me jette la première pierre ! Il m’arrive de temps en temps, lorsque les bébés n’ont plus faim, de prendre la cuillère pleine de bave et de m’enfiler la fin du petit pot. Mon préféré : courgettes-chèvre !

Comment ça, on veut me voler ma bouffe ? (© Unsplash)

On me souffle dans l’oreillette que certains parents mangent de la nourriture prémâchée ou sortant de la bouche de leur enfant, mais je ne peux y croire. C’est trop.

7. Réutiliser un bavoir plusieurs fois

Quand on est parents, on fait beaucoup de lessives et on en a marre. Les bavoirs à usage unique ne sont pas très écolos donc on se tourne évidemment vers les bavoirs en tissu.

Au départ tout va bien, une petite goutte de lait de temps à autre… puis vient le moment où les repas peuvent ressembler à une guerre, avec jets de projectiles en tout sens, et c’est souvent – heureusement – le bavoir qui en prend pour son grade. Surtout si vous êtes adeptes de la DME !

Alors voilà, parfois, on prend le bavoir qui traîne, qui ressemble à une œuvre de Kandinsky avec ses petits taches de purée séchée, et on le réutilise. C’EST LA RÉALITÉ.

Sans bavoir, c’est encore plus simple. (© Unsplash)

C’est acté : devenir parent, ça vient avec des trucs quelque peu dégueu. Et ce n’est pas très grave ! Alors n’hésitez pas à enrichir cette liste dans les commentaires…

À lire aussi : Les fails de la parentalité : vous n’êtes pas seule (et sûrement pas la pire)

Crédit image à la une : série Working Moms (© Netflix)