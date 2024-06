10 choses (presque) impossibles à faire depuis que vous avez des enfants

Si vous pensiez que vos enfants allaient vous lâcher un peu la grappe en sortant de votre ventre, c’était une bien belle illusion.

Pendant plus ou moins neuf mois, les mômes grandissent dans votre utérus. Et une fois éjectés de là, ils devraient faire un peu leur vie, sans être tout le temps collés à vous. Alors oui, sur le papier, une fois que le squatteur a quitté les lieux, vous pouvez respirer un peu. Mais en vrai, il y a plein de choses que vous ne pouvez plus faire seule depuis que vous avez des enfants, va falloir s’y habituer (ou acheter des verrous).

10 choses qu’on ne peut plus vraiment faire quand on a des enfants

Voici la liste, plus ou moins exhaustive, de ce qu’il est compliqué, voire impossible à faire, quand on est une daronne avec un héritier de moins de 4 ans (à peu près) :

Allez aux toilettes seule. Soit parce que vous ne pouvez pas poser le bébé sinon il hurle, soit parce qu’il est un peu plus grand et qu’il est passionné par ce que vous faites. Prendre une douche. Version bébé, ok, on comprend, on le pose dans le transat et hop, sous la douche. Mais à deux ans, c’est plus pénible, et pourtant : votre petite Marie-Cystite adore regarder comment vous vous savonnez. Manger quoi que ce soit de sucré et d’appétissant sans devoir partager Vous assoir sur le canapé en pleine journée pour lire un livre autre qu’un album jeunesse Écouter autre chose que des comptines lors du moindre voyage en voiture Partir vous promener sur un coup de tête sans embarquer la moitié de la maison « au cas où » Allez faire des courses dans le calme, sans devoir justifier le moindre de vos refus d’acheter un jouet qui fait pouêt/un nouveau livre/des bonbons/un jouet pour chien alors que vous n’avez pas de chien Faire une sieste en dehors de l’heure de SA sieste à lui Être au calme, sur la terrasse, au soleil, pépouze, sans rien avoir à faire / à dire / à expliquer / à torcher / à nourrir Ne plus penser à rien. Ce n’était déjà pas simple avant d’avoir des mômes, mais là, c’est carrément impossible, il y a toujours un truc à anticiper et à penser.

Et vous, vous vous en sortez comment ?

