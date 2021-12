5 séries qui nous font trépigner d’impatience pour 2022

Pas besoin d’être une astrologue de renom pour savoir de quoi sera faite notre année 2022 : si tout se passe comme prévu, on en passera une bonne partie à regarder ces (excellentes) séries.

Certes, une nouvelle année peut être l’occasion de faire de nouveaux projets, de repartir à zéro ou de rêver à des horizons lointains. Mais vu les deux ans qu’on vient de passer, on a un peu peur d’être déçues si le Covid annule nos projets de voyages initiatiques au Groenland. Qu’à cela ne tienne, on a au moins cinq raisons d’être impatientes pour 2022 : les cinq séries suivantes !

Game of Thrones : house of the Dragon

C’était l’incontournable de 2011 à 2019 et la raison pour laquelle des enfants s’appellent aujourd’hui Khaleessi. Après avoir mis le monde au pas de ses jours de diffusion, Game of Thrones, adaptation télévisée de la saga de George R.R. Martin a tiré sa révérence avec une dernière saison et un final qui avaient divisé les foules.

En 2022, HBO aura l’occasion de se racheter avec un spin-off de la série culte, House of the Dragon dont l’intrigue se déroulera 200 ans avant que les marcheurs blancs ne décident de venir toquer au Mur du Nord. La série racontera la guerre civile qui a mené à la chute des Targaryen et à la perte des dragons. Avec Matt Smith dans le casting, on se réjouit déjà de la sortie de la série tant attendue sur OCS courant 2022 (la date précise de sortie n’a pas encore été annoncée, mais vous vous doutez bien qu’on vous tiendra au courant immédiatement !)

Killing Eve, saison 3

Développée par la brillante Phoebe Waller-Bridge d’après une série littéraire, Killing Eve est une série criminelle hilarante. Sandra Oh y interprète une agente du MI-6 chargée d’enquêter et d’arrêter la terrible et talentueuse Villanelle jouée par Jodie Comer, une assassine psychopathe. S’installe alors un jeu du chat et de la souris entre les deux femmes, qui développent une obsession l’une pour l’autre.

Après 3 saisons de casting sans faute et de dialogues parfaits, la série viendra se clore avec sa quatrième et toute dernière saison à partir du 27 février 2022 sur la chaîne BBC America, et sera diffusée sur Canal + en France.

Atlanta, saison 3

On aura jamais attendu le retour d’un fuckboy avec autant d’impatience : le 24 mars 2022 — on ne sait pas encore sur quelle chaîne ou plateforme — Atlanta revient !

Créée par Donald Glover, qu’on connaît aussi sous le nom de Childish Gambino, Atlanta met en scène les déboires d’Earn, interprété par Donald Glover lui-même, dans sa quête de devenir. Devenu manager de son cousin Paper Boi, rappeur en train de percer, il enchaîne les galères professionnelles, amoureuses et familiales dans cette ville mythique de l’histoire afro-américaine. C’est souvent très drôle, parfois un peu triste.

Mais ce n’est pas tout. Dans Atlanta, on voit aussi des représentations fines de la façon dont le racisme teinte les relations interpersonnelles, les violences policières, et les différentes manières dont passe le temps, dans les différents quartiers de la ville. Il y a de la poésie, de l’absurde, de l’excellente musique et beaucoup de beauté. Bref, inutile d’essayer de vous résumer Atlanta, on vous conseille d’aller voir par vous-même sur Disney + !

La Chronique de Bridgerton, saison 2

Si une série a fait couler de l’encre en 2020, c’est bien La chronique de Bridgerton tirée d’une série de livres éponyme et produite par Shonda Rhimes.

Copyright LIAM DANIEL/NETFLIX

Souvenons-nous : en plein couvre-feu de décembre, la France entière s’était laissée entraîner par cette série de romance à l’ère de la Régence anglaise, qui conte les amourettes d’une noblesse qui cherche à marier ses filles. Intrigues de cour, oies blanches et scandales d’un autre temps nous avaient fait oublier le temps d’une saison qu’on avait été privées de nouvel an par Jean Castex (quelle vie, quand même).

La deuxième saison se concentrera sur l’aîné de la famille, Anthony Bridgerton, bien décidé à trouver une épouse. Et bonne nouvelle, elle arrivera le 25 mars 2022 sur Netflix !

Le Seigneur des Anneaux, la série

Dernière grande attendue de l’année 2022, la série tirée de la cultissime épopée du Seigneur des anneaux.

Comme Game of Thrones, le monde de la comté s’offre lui aussi un prequel : le récit s’y déroulera plusieurs milliers d’années avant les événements narrés par J.R.R Tolkien dans le Seigneur des Anneaux. On devrait y revenir sur les origines de Sauron, et comprendre comment a été bâti le monde que nous avons vu pendant le voyage de Frodon.

Produite par Amazon, la série est attendue depuis des années et pourrait bien coûter des centaines de millions de dollars. On a hâte de voir le résultat et ça tombe bien : ce sera le 2 septembre 2022 sur Prime !

Le 2 septembre 2022, une nouvelle aventure commence. pic.twitter.com/uc92woy4MH — Prime Video France (@PrimeVideoFR) August 2, 2021

Crédit Photo : Copyright LIAM DANIEL/NETFLIX