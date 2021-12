Voici quand Atlanta (la meilleure série que vous ne regardez pas) revient avec sa saison 3

Après trois ans d’attente, la saison 3 de la série Atlanta a enfin une date de sortie. Nous allons bientôt retrouver Earn, le manager-loser, Paper Boi le rappeur nerveux, et Darius le plus sexy des sidekick !

La saison 3 d’Atlanta a enfin une date de sortie ! Il faudra attendre jusqu’au 24 mars 2022 pour connaître la suite des aventure d’Earn (Donald Glover), Paper Boi (Brian Tyree Henry), Darius (LaKeith Stanfield) et Van (Zazie Beetz).

Mais bon, après trois ans d’attente, un peu plus ou un peu moins…

Atlanta, une série indispensable

Si vous ne connaissez pas Atlanta, c’est une série créée par Donald Glover, également connu sous le nom de Childish Gambino — car oui il est aussi rappeur. Il sait tout faire, on l’adore. Et il tient le premier rôle de cette fiction.

Dans Atlanta saison 1, diffusée en 2016, on découvrait Earn, un mec un peu loser qui vit avec son ex Van, avec laquelle il a une petite fille. Il essaye de faire quelque chose de sa vie et se met en tête qu’il va devenir manager de son cousin, Alfred alias Paper Boi, rappeur en devenir.

À leurs côtés, Darius, énigmatique et parfois un peu flippant — l’homme ténébreux qui fait toujours des blagues à côté de la plaque.

Darius au fond à gauche, Papier Boi à droite, Earn au centre.

Atlanta, une série-OVNI

Atlanta est… indescriptible. Ce n’est ni de la comédie, ni du drame ; c’est une représentation réaliste — bien que recouverte d’un vernis onirique aux faux airs de David Lynch — de la vie de ces personnages, qui pourrait être le quotidien de beaucoup d’habitants d’Atlanta à notre époque.

La série explore le racisme, les problèmes de couple, le succès, l’ambition, la peur de l’échec, la crise de la trentaine, entre autres sujets.

Au fur et à mesure que l’histoire avance, les relations entre les personnages se complexifient ; certains épisode sont métaphoriques, parfois très étranges. Mais c’est ce qui fait l’individualité de cette fiction !

Depuis que la série est sortie, Brian Tyree Henry a rejoint le casting du Marvel Les Éternels, et Zazie Beetz était récemment aux côtés d’Idris Elba dans le western The Harder They Fall, tout comme LaKeith Stanfield. BG.

Très hâte de voir comment leur histoire évolue, en espérant que cette saison 3 ne sera pas la dernière !

