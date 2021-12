5 histoires d’inconnus désintéressés qui rendent foi en l’humanité

Dans des courts instants de grâce, des inconnus et inconnues ont parfois des gestes qui peuvent sauver une journée, une semaine… Ou une vie. On vous a sélectionné les 5 histoires du genre les plus fun et feel-good de Reddit France.

« Vous avez rencontré quelqu’un qui vous a sauvé la vie ? Qui vous a rendu un énorme service ? Ou qui vous a tout simplement donné le sourire ? Il est temps en ce mois de Décembre de retrouver foi en l’humanité. »

C’est avec ces phrases qu’un utilisateur de Reddit a invité les Françaises et Français du subreddit r/france à venir raconter les moments les plus touchants qu’ils ont vécus avec des personnes inconnues, et les gestes les plus désintéressés à avoir illuminé leur quotidien.

On vous a sélectionné les 5 histoires les plus chouettes — selon nous — de cette conversation !

Capture d’écran du post Reddit

L’histoire de la famille warrior

C’est une utilisatrice sous le pseudonyme de Deneive qui raconte :

« En descendant du bus une fois, un inconnu est descendu à mon arrêt et m’a agrippée par le bras et a commencé à me traîner vers une ruelle. J’avais beau me débattre, il serrait fort. C’est une mère de famille avec une poussette et deux gosses qui m’a sauvée. Elle a frappé le mec en hurlant qu’elle allait appeler les flics, et une ambulance pour quand elle en aurait fini avec lui. Il a fui. Elle m’a accompagnée au commissariat et son fils m’a tenu la main sur le trajet “pour ne pas que j’aie peur”. Une véritable famille de warriors, j’aurais aimé les remercier correctement à ce moment-là. »

N’oubliez pas d’être sympa avec vos voisins

L’utilisateur Darklee36, quant à lui, explique que c’est sa voisine qui lui a offert le moment pour lequel il est le plus reconnaissant :

« Je me suis cassé le pied suite à un accident de moto deux ou trois semaines avant le premier confinement. Je n’avais jamais rencontré ma voisine […] mais quand je suis allé toquer chez elle pendant le confinement car je n’avais plus rien à manger, alors que je lui demandais si elle pouvait aller chercher une commande au drive pour moi, elle a simplement pris sa clef de voiture et m’a emmené faire mes courses. On a fait plus d’une heure de queue ce jour-là. Et elle m’a aidé jusqu’à la fin du confinement. Même si je lui ai offert des sushis dès que je pouvais, je trouve que je ne l’ai jamais assez remerciée. »

Quand les inconnus viennent jusque chez vous

Parfois, ces personnes bien intentionnées viennent jusqu’à taper à notre porte. C’est le cas de Lilyfrommars, qui raconte :

« J’étais chez moi et quelqu’un frappe à la porte. J’ouvre, et je vois deux petits jeunes sous la pluie avec une clé de voiture dans la main, qui me demandent si cette clé est à moi. Ils l’ont trouvée par terre un peu plus loin dans le village. Ils frappaient à toutes les portes pour retrouver le propriétaire de cette clé. C’était bien ma clé, je n’avais pas de double et je ne m’étais même pas aperçue que je l’avais faite tomber dans la rue. Ils ont catégoriquement refusé que je leur file un petit billet pour les remercier. Merci encore les jeunes. »

Le Kinder Bueno qui sauve un exam

Vous est-il déjà arrivé de voir un ou une inconnue venir à votre rescousse dans un moment de vulnérabilité ? Moi oui, et très franchement, je pense encore à cette personne très souvent. C’est aussi le cas de l’utilisateur Gefruschtuck, qui raconte :

« Quand j’étais étudiant, un matin dans le RER A évidemment bondé à l’heure de pointe, debout et compressé, je me sens tout à coup hyper mal. La tête qui tourne, des nausées, mes jambes qui ne tiennent plus du tout… Il faut que je sorte de la rame. Le train mets 3 plombes, roule au ralenti […] et évidemment, je finis par vomir au milieu des gens dans la rame […] C’est l’enfer. […] Je sors en titubant et trouve une poubelle pour un deuxième round vomitif. Je vais m’asseoir pour récupérer un peu quand une dame d’une trentaine d’années arrive de nulle part et me tend un Kinder Bueno et une bouteille d’eau qu’elle venait d’acheter à un distributeur. “Tenez, ça vous fera du bien.” Elle était dans la rame plus loin, m’avait vu et était descendue alors que ce n’était pas sa station. Elle s’est assurée que je reprenne des couleurs avant de partir en me souhaitant une bonne journée. 15 minutes après, ça allait mieux et j’ai pu aller à mon exam que j’ai réussi haut la main. Meilleur Kinder Bueno de ma vie. »

Des gens qui aident des gens qui les aident

Terminons cette sélection de la bonne humeur par une histoire de cercle vertueux : un utilisateur ou une utilisatrice anonyme sur Reddit raconte comment, après avoir aidé une personne, celle-ci l’a retrouvée pour la remercier en retour !

« Une personne complètement perdue dans Paris et visiblement paniquée m’a demandé son chemin : je lui ai indiqué les rues à prendre, lui ai noté sur un bout de papier. Elle m’a remercié infiniment et je l’ai oubliée pendant une semaine. Alors que je sors de l’université, je recroise cette personne, qui avait attendu pendant trois heures en espérant me recroiser avec une boîte de marrons glacés pour me remercier de lui avoir indiqué son chemin.

Allez, ne nous laissons pas abattre par cette présidentielle terrifiante et reprenons un peu confiance en notre prochain : l’être humain est capable d’être aussi surprenant que désintéressé !

À lire aussi : Lettre ouverte à la dame du RER B qui m’a redonné foi en moi