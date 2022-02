3 choses que vous ne saviez pas sur le CBD

Si vous vivez en France en 2022, vous avez forcément déjà entendu parler du CBD. Alors voici encore trois informations sur le sujet qui raviront votre culture G.

Vous n’avez pas pu passer à côté de cette sulfureuse molécule provenant du chanvre. Alors autant s’enfoncer un peu plus dans la brèche et vous apprendre un peu plus sur le CBD !

Dernier rebondissement en date : ce lundi 24 janvier, le Conseil d’État a annoncé la suspension de l’arrêté ministériel du 30 décembre 2021 qui interdisait la commercialisation et la consommation des fleurs et des feuilles de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes.

Le CBD fait débat, principalement à cause de sa ressemblance avec le THC (cannabinoïde à effet psychoactif). Cependant, ces deux molécules toutes les deux issues du chanvre n’ont rien à voir. Même si dans l’inconscient collectif, chanvre est égal à drogue, sachez que le cannabidiol (l’autre nom du CBD) n’a pas d’effet psychotrope, et ne crée pas de dépendance.

La start up Équilibre a fait du CBD son fond de commerce. La fondatrice, Léa Ruellan, avait pour objectif de créer les produits qu’elle rêvait de consommer : du CBD issue de filière française, sans solvant chimique avec une production propre. Vous y trouverez des huiles, des tisanes ainsi que des cosmétiques, tout pour vous chouchouter.

L’un des petits plus de la marque qui mérite d’être mis en lumière réside dans la composition de ses huiles. Chacune d’elle est associée « avec un type de fleurs séchées soigneusement choisies chez l’Herboristerie du Palais Royal selon leurs propriétés et leurs bienfaits ». Les huiles Équilibre proposent donc des combinaisons de bienfaits et de vertus que vous aurez du mal à retrouver ailleurs.

Bénéficiez de 15% de réduction avec le code MADMOIZELLE15

valable à partir de 60€ d’achat

Léa Ruellan, fondatrice d’Équilibre

Mais sans plus attendre, voici trois choses que vous ne saviez pas sur le CBD !

La France est le premier producteur de chanvre en Europe

L’organisation Interchanvre qui fédère les acteurs de la filière et favorise les actions de recherche scientifiques et techniques entre autres ne recense pas moins de 20 000 ha sur les 28 millions de surface agricole française. La France produirait ainsi près de 40 % du chanvre européen et 6,5 % du chanvre mondial.

Jusqu’ici, la loi interdisait la récolte des fleurs. La culture du chanvre se concentre donc essentiellement sur les feuilles, les tiges ainsi que les graines. Celles-ci sont destinées à l’alimentation (les graines sont transformées en huile), le reste transformé en paille est consacré à la papeterie, et ses fibres sont très utilisées dans les industries du textile et du BTP.

Vous pouvez cuisiner avec du CBD, mais pas n’importe comment

Très en vogue, vous avez peut-être déjà observé du chocolat, de la charcuterie ou des sauces contenant du CBD. Sachez que vous pouvez vous-même vous transformer en cheffe cuisto adepte de la molécule.

Avant de vous lancer, il faut se rappeler que la cuisine est aussi une histoire de chimie, et que le CBD ne se travaille pas aussi facilement que l’on pourrait l’imaginer. Sachez que le cannabidiol (CBD) est un phytocannabinoïdes, autrement dit c’est une molécule qui ne se dissout pas dans l’eau.

Alors, pour ajouter le CBD à vos mets, n’hésitez pas à le dissoudre au préalable dans du lait, du miel ou de l’huile pour éviter les mauvaises surprises.

Petite astuce, la marque Équilibre propose justement une huile hydrosoluble à diluer dans les boissons.

Le CBD régule l’humeur

Oui, vous avez bien lu, et ce n’est pas de la magie, c’est encore une fois de la chimie. La molécule aurait des effets directs sur les récepteurs de la sérotonine, un neurotransmetteur qui régule l’humeur en interférant sur de nombreuses fonctions physiologiques comme l’humeur ou même la dépression.

C’est la sérotonine qui fera croire à votre cerveau que vous êtes dans un état de bien-être. Le cannabidiol a donc des effets sur l’anxiété ou l’endormissement.

D’ailleurs la marque Équilibre propose une huile qui conviendra à toutes celles souffrant d’insomnies et de troubles anxieux : l’huile CBD 10 %, devenue son best-seller. Un véritable macérât huileux aux multiples vertus qui contient de l’huile de coco ainsi que des fleurs d’immortelle séchées.

Voici trois informations qui vous permettront de briller en société. En espérant que vos connaissances sur le CBD ont diaboliquement augmenté après la lecture de ce papier. Si jamais vous voulez vous laisser tenter par l’expérience, la marque Équilibre saura certainement vous séduire.

