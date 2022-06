3 bijoux à découvrir sur Netflix pour bien démarrer le mois de juin

Des nouveautés de la plateforme aux films qui la quitteront bientôt, voici une sélection de films valeurs sûres pour ne pas être en panne d’inspiration devant Netflix en ce mois de juin 2022.

En ce début de mois de juin, on vous a concocté un programme de films tous très différents, du thriller bourré de suspens au film pop et social, en passant par un documentaire écologique feel good. Malgré leur diversité, ils ont tous un critère en commun : ils sont excellents. Faites-nous confiance, vous nous en direz des nouvelles.

L’accusé : le meilleur thriller à suspens sur Netflix

L’accusé, ou (The Invisible Guest sur l’affiche) quitte Netflix le 30 juin et ce serait une tragédie de passer à côté. Ce thriller espagnol sorti en 2017 est incroyablement discret alors que c’est une véritable masterclass du genre. Le film est bourré d’un suspens qui ne connait aucun temps mort et de nombreux rebondissements capables de nous faire repenser toute l’intrigue et les images qu’on a vues sous un nouvel angle. Quant au dénouement final, il n’a rien à envier à celui des autres mastodontes disponibles sur la plateforme comme Fight Club ou Shutter Island et place le film au niveau des plus grands.

L’intrigue suit Adrián Doria, un jeune homme d’affaires qui se réveille à l’hôtel à côté du cadavre de sa maîtresse, Laura. Accusé d’assassinat, il va passer en procès mais dispose encore de quelques heures pendant lesquelles une brillante avocate va le coacher. On ne vous en dit pas plus pour ne pas gâcher le plaisir et la surprise. Mais gardez à l’esprit que les apparences sont parfois trompeuses…

© Warner Bros Pictures España

Voir L’accusé sur Netflix

The Florida Project, un petit bijou à la fois pop et social

The Florida Project est un film d’une grande finesse qui aborde le rêve américain en mettant en lumière ses contradictions et ses limites. Pour cela, il se situe dans un lieu paradoxal : un petit motel de banlieue situé à quelques mètres seulement du somptueux parc Disney World.

On y découvre le quotidien des personnes précaires qui y vivent et en particulier celui d’une jeune mère et sa fille de six ans à travers le point de vue de cette dernière et de sa bande d’amis. Malgré sa dimension sociale et son récit bouleversant, le film est drôle, dynamique et nous plonge dans une une esthétique pop ultra rafraichissante.

© 2017 PROKINO Filmverleih GmbH

Voir The Florida Project sur Netflix

Demain, le documentaire inspirant sur des initiatives écolos et sociales à travers le monde

Difficile de garder de l’espoir face à l’urgence climatique et les multiples alertes du GIEC. Nous donner de l’inspiration et de la force pour continuer à lutter, c’est pourtant le défi relevé (et réussi) de Demain, un film de Mélanie Laurent et Cyril Dion sorti en 2015 et fraîchement débarqué sur Netflix.

Pour cela, le film ouvre notre regard en nous faisant voyager à travers pas moins de dix pays dans le monde et nous fait découvrir une multitudes d’initiatives locales, ingénieuses et accessibles pour promouvoir des modes de vie où l’écologie, la démocratie, l’égalité sont au cœur des interactions entre les Hommes et avec la Nature.

© Mars Distribution

Voir Demain sur Netflix

