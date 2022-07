Dans une vidéo TikTok, la chanteuse a joué le jeu pour marquer les 20 ans de la sortie de son premier album.

Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Déjà 20 ans que Let Go, le premier album de la skateuse Avril Lavigne a vu le jour. 20 ans qu’on a commencé à porter des baggies, des chaussures de skate, du vernis à ongles noir et des cravates rayées. 20 ans qu’on a voulu faire croire au monde qu’on était des rockeurs alors qu’on écoutait surtout Blink 182 et Simple Plan. 20 ans qu’on a terminé aux urgences en voulant monter sur une planche de skate tout en ayant un équilibre douteux.

Oui bon, je dis « on », mais rétablissons la vérité : je parle pour moi.

Avril Lavigne, ce sont mes années collège, ce sont les premières clopes fumées en cachette, c’est mon crush sur le skateur de 3ème B aux cheveux mi-longs et au pantalon qui tombe sous les fesses, ce sont les soirées passées sur la plage à écouter toujours ce même skateur jouer « No woman No cry » sur sa guitare mal accordée.

Oui 20 ans, ça commence à faire beaucoup. Et Avril Lavigne, figure de cette époque qui sentait bon le parfum Eau Jeune, en rajoute une couche avec sa chouette vidéo TikTok.

« Let Go » d’Avril Lavigne sur TikTok

La vidéo est tout simple : la chanteuse marche sur un passage piéton avec le trafic de la ville en fond, prend la pose et hop : on a le même cliché qu’il y a 20 ans, qui illustrait sa pochette d’album.

Le tout sur « I’m Just a Kid » de Simple Plan.

Alors, qui prend un petit coup de vieux ici ?

