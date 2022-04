17 ans après la tromperie de Jude Law avec la nounou, Sienna Miller va beaucoup mieux, grâce à cette série

Dans Anatomie d’un Scandale, thriller politique le 15 avril 2022 sur la plateforme Netflix, l’actrice Sienna Miller joue Sophie Whitehouse, épouse d’un puissant homme politique, qui voit sa vie voler en éclats quand des secrets troublants refont surface, alors que son mari la trompe et est accusé d’un crime ignoble. Et jouer ce personnage a fait du bien à Sienna Miller, même si ça l’a replongée dans le passé.

Mais revenons d’abord quelque dix-sept ans en arrière.

L’histoire du joli couple hollywoodien qu’elle formait avec Jude Law a été très médiatisée (trop ?). L’acteur, tout juste divorcé de Sadie Frost, avec qui il avait eu trois enfants, rencontre la belle et talentueuse Sienna Miller en 2004. C’est le coup de foudre et ils se mettent en couple.

En 2005, des révélations éclatent dans la presse anglaise, Jude Law a trompé Sienna Miller avec la nounou des enfants. Des détails scabreux sont alors relayés, qu’on vous épargne ici.

Jude Law s’était alors excusé publiquement et Sienna Miller avait sombré. Toute la presse people ne parlait que de ça et Sienna Miller se faisait harceler quotidiennement par des paparazzi.

Les deux acteurs s’étaient ensuite remis ensemble à deux reprises puis quitté définitivement.

Cette infidélité et l’acharnement médiatique plongeront Sienna Miller dans un état préoccupant. Elle déclare dans le Daily Beast : « On était au sommet de la folie des paparazzi. » Alors comédienne au théâtre dans une pièce à Londres, elle parvient tout juste à assurer les représentations :

Revenant en 2020 sur cette période, elle décrit un véritable traumatisme qui a créé une sorte d’amnésie :

« Il y a six semaines entières dont je ne me souviens pas. Je n’en ai aucun souvenir. J’étais tellement sous le choc. Je n’avais que 23 ans. »

Elle a même réussi à faire changer la loi anglaise à propos de ce qu’avait le droit ou non de faire les paparazzi :

« C’était très agressif. J’ai réussi à faire des procès. J’ai enregistré les paparazzi en secret avec un briquet qui était en fait une caméra, et j’ai réussi à aller au tribunal pour faire changer la loi en Angleterre. […]



Il y avait tellement de bruit que cela m’empêchait de penser correctement et de me concentrer sur mon travail, que j’avais toujours pris très au sérieux. Maintenant, je regarde ça, et je me demande comment j’ai fait pour m’en sortir. Mais j’ai réussi. »