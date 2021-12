10 000$ par mois pour des Snap : Snapchat lance son nouveau programme pour les minorités

Snapchat lance 523 un programme « d’accélérateur de contenu » qui permet de soutenir et mettre en lumière les personnes et entreprises ayant une petite audience.

Snapchat n’est pas uniquement une application pour envoyer et recevoir des messages, photos et vidéos : il y a aussi beaucoup de créateurs et créatrices qui proposent du contenu dans l’onglet Discover de l’appli.

Aujourd’hui, Snapchat lance 523, un programme d’accélérateur de contenu pour soutenir et mettre en lumière les créateurs et créatrices appartenant à des minorités, qui manquent traditionnellement d’accès et de ressources.

L’objectif selon la plateforme est de « les aider à développer leur activité et leur audience par la création de Shows premium pour Discover, reflétant la diversité de la communauté Snapchat ».

Qui peut participer au programme 523 de Snapchat ?

Pour participer, pas de limite d’âge. En ce qui concerne les critères de « minorité », Snapchat a expliqué qu’il s’agissait des créateurs et créatrices indépendantes appartenant aux catégories de minorités listées ci-dessous — ou d’entreprises « détenues et exploitées à 51% » par des gens qui s’identifient comme :

Noir (y compris Afro-Américain, personne d’origine africaine)

Hispanique/Latino/Latinx

Asiatique

Indigène (Aborigène australien, Amérindien d’Alaska, Premières Nations, Amérindien, Amérindien d’Hawaï, Insulaire du Pacifique)

Venant du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord

Personne Non-binaire, LGBTQ+

Ancien combattant

Personne en situation de handicap

S’identifier en tant que femme

Candidatez pour participer au programme 523

Vous pouvez soumettre votre profil au programme 523 à l’adresse 523.snap.com jusqu’au 1er février. Les participants et participantes seront sélectionnées d’ici le 1er mars ; 20 candidats et candidates seront retenues ! Voici les ressources que leur promet Snapchat :

Financement et ressources — Un financement de 10 000$ par mois pour soutenir l'investissement des candidats dans la conception et le tournage de contenu pour Discover.

Mentorat 1:1 — Mentorat de l'équipe de Snap Content + Media Partnerships sur la manière d'exploiter au mieux la plateforme Snapchat pour accroître l'engagement et les objectifs commerciaux des candidats.

Formation des partenaires — Des ateliers en petit comité qui fournissent un aperçu des meilleures pratiques pour réussir, avec des sessions animées par des experts de Snapchat.

Exposition et marketing — Inclusion dans les annonces et les événements publics liés au programme 523. Les participants auront également l'occasion de nouer des liens avec des sponsors qui offrent du temps et des ressources au programme.

Engagement communautaire — Possibilité d'entrer en contact avec d'autres entreprises dans le cadre du programme 523, et de construire un réseau plus solide grâce à Snapchat.

Source : Pexels – Thought Catalog (2228569)

Le programme 523 offre pleins d’avantages qui peuvent être très intéressant pour soutenir vos projets ! Starr Nathan, responsable du programme 523 chez Snap, a déclaré :

« Les voix des groupes sous-représentés ont longtemps contribué à façonner la culture grand public, mais ces esprits créatifs ne voient souvent pas les avantages équitables de leur impact. Si vous voulez apporter un réel changement, vous devez intégrer l’équité dans l’entreprise. C’est pourquoi nous concevons des ateliers sur mesure, nous fournissons des financements et nous aidons les participants à créer des entreprises durables. »

N’hésitez pas à participer si vous pensez que Snapchat peut vous aider à propulser votre création de contenu au niveau supérieur !

