Daz parle de sa fille de 5 ans, de racisme, de clichés genrés dans Histoires de Darons !

Histoires de Darons, le podcast de Fab sur la paternité

En plus d’avoir donné vie à madmoiZelle, Fab a également donné vie, avec sa femme bien évidemment, à deux filles. La naissance de la première a d’ailleurs suivi de près celle du magazine.

Comme Fab aime les podcasts, les questions de paternité, et qu’aucun podcast parlant de paternité n’existe en France… il a décidé de créer le premier !

Ça s’appelle Histoires de Darons, et le concept est simple : dans chaque épisode, Fab invite un homme qui a des enfants, et parle avec lui de parentalité.

Comment es-tu devenu parent ? Pourquoi ? Que pensais-tu qu’être père représentait, qu’en penses-tu maintenant ? Comment élever des enfants féministes dans un monde sexiste ? Comment concilier paternité, vie professionnelle, vie personnelle ?

Voici autant de questions qui sont évoquées dans Histoires de Darons !

Histoires de Darons épisode 9, avec Daz, de Studio 404

Si vous écoutez Studio 404, le podcast français sur la société numérique, Daz vous est probablement familier ! Chaque mois, ses coups de gueule font le sel de cette passionnante émission.

Dans Histoires de Darons, il parle de sa fille âgée de 5 ans, de l’équipe qu’il forme avec sa nana, de son choix de ne pas se marier…

Encore une fois, cette épisode s’écoute comme une gourmandise, et je l’ai dévoré d’un coup !

Histoires de Darons épisode 8, avec Bernard, le père de Fab

Dans ce nouvel épisode d’Histoires de Darons, Fab discute avec son propre daron. Il a profité des fêtes de fin d’année pour échanger avec lui sur leurs expériences de la paternité, dans un podcast tout en tendresse.

Quarante ans séparent ces deux hommes, quarante ans entre l’année où Fab est né, quand son père avait trente ans, et celle où ils en parlent.

C’est clairement mon épisode préféré, tant il est rare d’entendre un homme échanger ainsi avec son père, et je ne vais pas vous mentir, j’ai pleuré… mais de bonnes larmes, de celles qui font du bien !

Histoires de Darons épisode 7, avec Manu, de la fausse à des jumeaux en passant par une PMA

Manu est le premier Daron à avoir répondu à l’appel à témoignage lancé par Fab.

Il raconte dans un entretien très touchant son parcours tumultueux vers la paternité, puisqu’avec sa femme, ils ont vécu une fausse couche, puis une PMA avant d’avoir deux jumeaux !

Histoires de Darons épisode 6, avec Sebastian Marx

Sebastian Marx est humoriste, mais aussi et surtout américain, expatrié en France il y a 12 ans. Il y a trouvé la future mère de ses enfants, Lou, qui est française. Ils ont eu deux enfants, une fille et un fils, et Fab et Sebastian parlent de l’éducation autour d’une double-culture, mais aussi un long moment assez passionnant sur la circoncision de son fils, qui l’a ramené à sa propre circoncision.

Histoires de Darons épisode 5, avec McFly

Si tu suis McFly et Carlito sur YouTube, tu as peut-être l’image d’un bout-en-train un peu potache qui fait des prouts d’aisselles et des blagues lourdingues. Pour mettre un coup de pied à tes préjugés, n’hésite pas à écouter ce podcast où McFly montre un côté de sa personnalité qu’il dévoile assez peu publiquement.

Histoires de Darons épisode 4, avec Cédric, papa depuis 6 jours

Le premier enfant de Cédric est né 6 jours avant le tournage de cet épisode d’Histoires de Darons.

Ça donne un échange touchant sur les balbutiements de la paternité, la grossesse vue par le père, les premiers jours avec un bébé et les rêves que Cédric nourrit pour son fils ! Voici la vidéo sur YouTube (car oui, si vous êtes plutôt YouTube, Fab met aussi ses podcasts sur YouTube)

Histoire de Darons épisode 3, avec Bruce Benamran (e-penser)

Bruce a 40 ans, un garçon de 13 ans et une fille de 9 ans. On parle ensemble dans cet épisode de sa vie de père, de son côté curieux et son influence sur l’éducation de ses enfants, et comment il cultive avec sa femme le côté rebelle de ses enfants.

Tout un programme !

Histoires de Darons, épisode 2, avec Ben Mazué

L’épisode 2 d’Histoires de Darons voit intervenir le touchant Ben Mazué, qui vient de sortir son album La Femme Idéale. C’est un père émotif et sensible qui pleure beaucoup devant ses fils et les emmène parfois dans les coulisses de ses concerts.

Attention, vous risquez de pousser de nombreux « aaaawww » en écoutant !

Histoires de Darons, épisode 1, avec Vérino

Dans Histoires de Darons épisode 1, Fab a invité Vérino, comédien de stand-up, taulier de la chaîne Dis Donc Internet et père de deux garçons.

Il raconte sa relation avec ses fils, avec sa femme, la relation de ses enfants à son métier et sa notoriété, puis discute avec Fab de l’éducation féministe. C’est passionnant !

