Youpi, la France est numéro 1 ! Sur la consommation d’alcool. Zut.

D’après une étude, les Français boivent beaucoup et se placent tout en haut du classement de 2021 en ce qui concerne le nombre de jours arrosés d’alcool. Apéro… ?

Santé ! Enfin, pas sûr… Une étude, la Global Drug Survey, a montré que la France est tout en haut d’un classement pas super prestigieux : celui du nombre de jours par an où les citoyens et citoyennes ont consommé de l’alcool.

En moyenne, les Français et Françaises ont picolé au moins une fois sur 132 jours, c’est à dire plus de deux fois et demi par semaine. Avec ce chiffre, la France est en tête du classement, suivie par la Nouvelle Zélande avec 120 jours, et les Pays-Bas avec 112 jours.

Mais ce n’est pas une victoire glorieuse ! La consommation d’alcool est dangereuse pour la santé, on le rappelle. Il existe d’ailleurs énormément de ressources listées par le gouvernement, si vous pensez avoir besoin d’aide à ce sujet. Madmoizelle a également rassemblé plusieurs témoignages et des conseils tels que comment gérer l’alcool durant les fêtes.

Les Français boivent pas mal, mais tiennent l’alcool

Même si les Français et Françaises sont au top du classement en ce qui concerne la fréquence de consommation, on tient mieux l’alcool que les autres. L’habitude, peut-être ?

En effet, l’étude a également interrogé les gens sur la sensation d’être ivre. Et c’est l’Australie qui est en haut du classement : les Australiens et Australiennes auraient été bourrées 26,7 fois sur l’année. Pour la France, ça serait 17,5 fois.

Pourquoi tant de tise ?

Une des raisons pour lesquelles les gens ont beaucoup bu cette année, vous l’aurez deviné, c’est… le Covid ! La Global Drug Survey a révélé que beaucoup de gens regrettaient d’avoir…

Bu trop et trop vite (classique)

Mélangé plusieurs types d’alcools

Bu à cause du stress lié au Covid

Profité de la levée des restrictions sanitaires pour picoler

Participé à une fête en ligne (autrement appelé « Apéro Zoom »)

Conclusion à tirer du Global Drug Survey : les Français tiennent mieux l’alcool que les Australiens, OK, mais ils picolent plus souvent. Et ça, ce n’est pas forcément positif… Alors entre le stress du Covid et les fêtes, prenez soin de vous avant tout !

