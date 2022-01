Vous vous intéressez aux célébrités ? Vous êtes stupide, selon cette étude

Une étude hongroise, qui va vous foutre la honte si vous êtes fans de potins, est catégorique : ceux qui s’intéressent de très près à la vie des stars seraient cognitivement plus faibles que les autres.

Vite, fermez tous vos onglets. « Il y a un lien direct entre le fait d’adorer les célébrités et la sous-performance aux tests cognitifs » mesurant les compétences en lecture et maths, affirme une étude parue fin 2021. Ça fait toujours plaisir.

Cette enquête blessante venu de Hongrie est relayée par le New York Post, qui en détaille les modalités :

« L’étude, publiée par BMC Psychology, a demandé à 1763 adultes hongrois et hongroises de passer un test de vocabulaire de 30 mots ainsi qu’un test de substitution de symboles avant de compléter un questionnaire intitulé “Échelle d’Attitude de Célébrité”, qui détermine leur niveau d’intérêt pour les gens connus. Les participants et participantes ont dû répondre “oui” ou “non” à une série de phrases issues de l’Échelle d’Attitude de Célébrité, comme : “J’ai souvent envie de découvrir les habitudes personnelles de ma célébrité préférée” et “Je suis obsédé·e par les détails de la vie de ma célébrité préférée”. »

Ma tête quand j’ai découvert que je connais trop de choses sur les stars.

Bref, si vous aimez savoir quel parfum porte Lady Gaga ou quelle marque de slip préfère Gilles Lellouche, sentez-vous visée !

Des résultats qui font émerger des liens direct… mais ont aussi leurs limites

L’étude explique :

« Les modèles de régression linéaire ont indiqué que le culte de la célébrité était associé à des performances plus basses aux tests cognitifs, même après contrôlé les variables démographiques, le niveau de richesse et d’estime de soi. Les résultats suggèrent donc un lien direct entre culte de la célébrité et mauvais résultats aux tests cognitifs. Ceci dit, les chercheurs n’ont pas pu trouver de facteurs démographiques ou socioéconomiques. »

Au terme de cette étude donc, impossible de savoir si les fans de stars sont plus cons que les autres parce qu’ils utilisent leur temps de cerveau disponible pour des futilités, ou s’ils sont juste moins doués à la base — d’où leurs centres d’intérêts de bas étage ?

Et malgré tout, 1763 Hongrois et Hongroises… on ne peut pas dire que ce soit si représentatif que ça de nos habitudes de consommation de potins pop culture. Non ? Rassurez-moi ?

