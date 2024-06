Le ménage, un puissant aphrodisiaque ? Ça dépend qui s’y colle, selon cette étude

Selon une étude menée début juin 2024 par l’organisme américain Talker Research, le ménage serait à la fois aphrodisiaque et source de longévité pour le couple. À condition que les corvées soient équitablement partagées…

Chacun son kink. Une nouvelle étude, menée par l’organisme américain Talker Research sur 2000 adultes, en couple pour la moitié d’entre eux, met en lumière les effets aphrodisiaques du ménage (oui oui vous avez bien lu). Plus précisément, 69 % des sondés affirment que le simple fait de voir leur partenaire nettoyer les excite. La génération Z et les milléniaux préfèrent même qu’on leur ‘offre’ une maison propre (17 %) plutôt qu’un cadeau coûteux (11 %).

Des effets positifs sur le long terme

Et ce n’est pas tout : le rapport au ménage serait carrément un secret de longévité pour le couple, à en croire les résultats de l’étude. Une personne interrogée sur trois, qui a des habitudes de nettoyage similaires à celles de son ou sa partenaire, est en couple avec depuis au moins cinq ans.

Par ailleurs, 68% des personnes interrogées déclarent qu’une maison sale est un motif de rupture immédiate. 43 % assurent quitter la maison de leur date si elle ne sent pas le frais, et plus d’un tiers mettrait fin à une relation si la maison de leur partenaire n’était pas propre.

Fait insolite, l’étude a également demandé aux femmes sondées si elles préféraient l’odeur d’une maison propre ou celle des fleurs fraîches… elles sont deux fois plus nombreuses à avoir choisi la première option.

Leurs partenaires ne doivent pas avoir eu l’info cependant, puisqu’elles continuent de se coltiner l’essentiel des corvées, comme le démontrait la semaine dernière le Centre d’études démographiques de Barcelone.

